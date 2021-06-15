Роман Романенко: Слаженная работа Госдумы и Центробанка позволит справиться с последствиями пандемии

Депутат Госдумы Роман Романенко назвал работу Центробанка и российского парламента слаженной и эффективной. Фото: Иван СТЕПАНОВ.

Депутат Госдумы Роман Романенко назвал работу Центробанка и российского парламента слаженной и эффективной. Комментируя выступление Эльвиры Набиуллиной перед депутатами Госдумы, летчик-космонавт подчеркнул важность совместной деятельности в преодолении последствий кризиса. Напомним, во вторник, 15 июня, глава Центробанка РФ представила Госдуме отчет о работе ведомства за 2020 год.

- На сегодняшнем пленарном заседании заслушали отчёт главы Центробанка. Эльвира Набиуллина отметила, что, несмотря на последствия «ковидного» кризиса, экономика России практически восстановилась, а в некоторых отраслях даже превысила докризисные показатели, - отметил Роман Романенко. - Важную роль сыграл и Парламент: оперативно был принят пакет социальных законотворческих инициатив, позволивших адекватно и своевременно реагировать на кризисные явления. Уверен, что такая слаженная работа всех ветвей власти позволит окончательно справиться с последствиями пандемии.

Герой России подчеркнул, что провести масштабные антикризисные меры без ущерба для экономки удалось благодаря стабильности российской банковской системы и запасу капитала, накопленного в результате проведённого в предыдущих годах оздоровления сферы.

Руководитель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина выразила благодарность депутатам Госдумы за эффективное законотворчество и конструктивную совместную работу с Центральным банком. По ее словам, оперативное принятие необходимых в кризисной ситуации пакетов документов помогло отсрочить выплаты по кредитам для населения и предпринимателей. Эльвира Набиуллина отметила важность для граждан таких мер поддержки, как изменение параметров льготной ипотечной программы, увеличение бесплатного лимита денежных переводов и другие важные решения.