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Общество15 июня 2021 17:56

Александр Мажуга: России нужны новые поколения ученых, которыми мы будем гордиться

Ректор РХТУ рассказал, как заинтересовать современных школьников наукой
Ксения БОГДАНОВА
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Ректор РХТУ Александр Мажуга рассказал, как заинтересовать школьников наукой. Фото: Даниил ГОЛОВКИН.

Ректор РХТУ Александр Мажуга рассказал, как заинтересовать школьников наукой. Фото: Даниил ГОЛОВКИН.

Согласно недавнему опросу ВЦИОМ, 86% россиян были бы не против, если бы их дети или внуки занимались наукой. В то же время более 70% школьников пока не знают, чем они хотели бы заняться в будущем, и только 5% уже определились со своим призванием. Как заинтересовать современных детей наукой, и что нужно сделать, чтобы вырастить молодое поколение ученых, рассказал ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга.

Руководитель одного из крупнейших вузов страны, молодой ученый с мировым именем уверен: России нужны специалисты международного уровня, которыми мы будем гордиться. Чтобы вырастить новое поколение в российской науке, нужно предоставить молодежи возможность как можно раньше раскрыть свой потенциал и поделиться знаниями.

- Мне кажется, что выступать на крупных экономических форумах должны студенты и школьники, которые стали победителями всемирных олимпиад по химии, физике, биологии, математике и другим предметам. Думаю, им есть что рассказать, - убежден Александр Мажуга.

Кроме того, ректор РХТУ уверен, что положительный опыт образовательного центра для одаренных детей «Сириус» нужно тиражировать по всей России. Подобные центры должны открываться по всей стране.

- В Москве, например, есть детские технопарки, - привел пример Александр Мажуга. - Кстати, наш технопарк «Менделеев Центр», открытый в феврале 2020 года, стал восемнадцатым таким заведением в Москве.

Руководитель вуза считает, что популяризация науки должна стать государственной политикой.

- Работа ученых, положительные образы исследователей, процесс обучения в школах и вузах имеют полное право стать темой сериалов, фильмов или сюжетов на Youtube, - отметил Мажуга. - За примером далеко ходить не надо. После сериала «Ход королевы» количество онлайн-запросов на покупку шахматной доски выросло на 250%, а запрос в поисковиках о том, как как играть в шахматы достиг рекордного за 9 лет уровня. В разы взлетела популярность сайтов для игры в шахматы.

Рассказывать детям о науке нужно увлекательно, в интересном для них формате. Александр Мажуга привел в пример просветительскую программу NASA, ориентированную на широкую аудиторию, в том числе на детей.

- На сайте NASA есть раздел для детей – там много познавательных фотографий и видеоматериалов, образовательных мультфильмов. Для посвященных на сайте доступны научные материалы с подробными разборами, - отметил ректор РХТУ.

По мнению ученого, научные ресурсы должны обязательно ориентироваться на школьников и преподавателей.

- Интерес к науке надо пробуждать, а не загонять всех в обязательном порядке на ресурсы. Надо объяснить, почему это удобно и интересно. Наука должна цеплять, - подчеркнул глава вуза.

Александр Мажуга - доктор химических наук, профессор РАН. Опубликовал более 140 работ в научных журналах, входит в список 118 выдающихся молодых ученых мира. Сейчас занимается нанохимией в области медицины, в частности, разрабатывает методы лечения онкологии с помощью наночастиц.