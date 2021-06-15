Роман Романов: «Большой наплыв трудовых мигрантов бьет по населению России»

Большой наплыв трудовых мигрантов бьет по доходам населения России, уверен политолог Роман Романов. Известный аналитик поддержал инициативу вице-спикера Госдумы Петра Толстого о необходимости введения квот для трудовых переселенцев из других государств. Парламентарий предлагает сделать миграционную политику России более систематизированной и эффективной. Петр Толстой также выступает за квотирование доли мигрантов в социально важных отраслях – здравоохранении, образовании и торговле.

- В целом, если мы посмотрим на самые развитые экономики мира, то увидим одно сходство: они добились успеха не с наличием дешевой рабочей силы, а за счет развития высокотехнологичных производств и подготовки высококлассных специалистов на местах, – отметил Роман Романов.

Эксперт сослался на опыт Японии: в этом государстве пошли по пути роботизации, одновременно усиливая внутренние ресурсы. В страну Восходящего солнца неохотно пускают трудовых мигрантов. В итоге Япония добилась создания одной из самых устойчивых экономик в мире.

- Страны же, которые, напротив, завозят дешевую рабочую силу, создают препятствие для развития технологий, – убежден аналитик.

Политолог заявил, что слишком большое число мигрантов, готовых занять рабочие места в России, создает угрозу для экономического благополучия страны и бьет по ее населению. В этой ситуации российским властям нужно делать упор на поддержку собственных граждан. Добиться этого, в частности, поможет инициатива Петра Толстого.