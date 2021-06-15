Евгений Попов заявил о важности шаговой доступности спортивной инфраструктуры для москвичей

Ведущий программы «60 минут» Евгений Попов рассказал о своей инициативе создать стандарт доступности объектов физической культуры. Фото: Мария ПОПОВА.

Ведущий программы «60 минут» Евгений Попов провел совместную боксерскую тренировку с чемпионом мира среди профессионалов Александром Беспутиным. Известный спортсмен руководит «Центром прогресса бокса» в столичном районе Фили-Давыдково. Евгений Попов приехал в спортивный центр, где принял участие в занятии на ринге. Телеведущий также рассказал спортсменам о своей инициативе создать стандарт доступности объектов физической культуры. По мнению журналиста, каждый москвич должен иметь рядом с домом не менее трех спортивных секций.

- Каждый второй житель Москвы занимается спортом. Каждый четвертый горожанин участвует в спортивных мероприятиях. Поэтому обязательно нужны секции, кружки, спортивные площадки, где жители с любым достатком и уровнем физподготовки могли бы заниматься спортом круглый год, - отметил Евгений Попов. – Естественно, развивая спортивную инфраструктуру, нужно предусмотреть возможность доступа для маломобильных граждан, льготы для детей и пенсионеров.

Спортивные объекты в шаговой доступности – это часть Национального стандарта благополучия, который телеведущий предлагает разработать и принять в России. Такой документ станет своего рода сводом показателей, определяющих качество жизни россиян. Евгений Попов привел в пример здравоохранение и образование, где уже приняты национальные стандарты. Нужно распространить этот опыт и на другие сферы, уверен журналист канала «Россия-1».