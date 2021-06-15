Доктор Румянцев: Россия должна обеспечивать бесплатными путевками до 3 миллионов человек в год

Главный детский онколог-гематолог, академик РАН, президент Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев предложил создать специальный орган управления санаторно-курортным движением. Фото: Ольга МАКАРОВА.

В России необходимо на государственном уровне разработать и принять комплексные программы санаторно-курортного лечения, уверен главный детский онколог-гематолог, основатель Центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев. Об этом академик РАН заявил 15 июня, выступая на открытии XX Всероссийского форума «Здравница-2021». Для того, чтобы курировать такие программы, доктор Румянцев предложил создать в нашей стране специальное ведомство, которое занималось бы управлением санаторно-курортным движением.

По мнению онколога, полноценное выздоровление пациентов невозможно без эффективной реабилитации.

- Сегодня в России от рака выздоравливает 82% детей. Эта цифра была бы невозможной без полноценной реабилитации, которая в обязательном порядке следует за лечением, - отметил доктор Румянцев. - В Центре имени Дмитрия Рогачева работает Лечебно-реабилитационный научный центр «Русское поле», где проходят восстановление наши пациенты. В то же время в России санаторно-курортное лечение и реабилитология сталкивается с проблемами, которые необходимо решить. Необходимо принять на федеральном уровне специальные программы санаторно-курортного лечения для каждой группы населения.

Для того, чтобы создать систему комплексной реабилитации, необходимо внести изменения в ряд законов. Эти поправки позволят обеспечивать путевками как можно более широкий круг населения. Доктор Румянцев выступает за то, чтобы каждый российский пенсионер раз в год проходил санаторно-курортное лечение за счет государства.

Глава Центра имени Дмитрия Рогачева предлагает создать определенные программы санаторно-курортного лечения для каждого слоя населения – для пожилых людей, для детей, для работающих россиян. Этим должно заниматься специально созданное для этого ведомство.

- Ежегодно Москва выделяет около 300 тысяч путевок для своих жителей. Поскольку население Москвы составляет примерно 10% от населения всей России, то в масштабах страны нам нужно 3 миллиона путевок каждый год, чтобы обеспечить потребность в санаторно-курортном лечении пенсионеров, детей с родителями и работающего населения, - убежден Александр Румянцев.