В Москве дерево рухнуло на скамью с 70-летней пенсионеркой Фото: "КП" Архив

В Москве рухнувшее дерево покалечило 70-летнюю женщину. Пенсионерка сидела на скамье, когда дерево накренилось и упало рядом с ней.

Дерево рухнуло на скамью.

Все произошло в одном из дворов по улице Свободы. Женщина гуляла с 6-летним внуком на детской площадке. Малыш играл в игрушки, а бабушка сидела рядом на скамье и следила за ребенком.

В какой-то момент крепкое на вид дерево вдруг хрустнуло и подломилось у самого основания. Мощный ствол рухнул на скамью, чудом не попав на пенсионерку, сообщает Life.ru.

Женщина попала в больницу. Фото: https://life.ru/p/1403583

Удар был такой силы, что деревянная скамья переломилась пополам, а женщина рухнула на землю. Дерево все же задело ее по касательной.

С подозрением на перелом позвоночника пострадавшую госпитализировали в больницу. Сейчас москвичка в реанимации 67-й Городской клинической больницы имени Ворохобова.

Ребенок не пострадал, его отвел домой родственник пенсионерки.