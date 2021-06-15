В Москве дерево рухнуло на скамью с 70-летней пенсионеркой
Фото: "КП" Архив
В Москве рухнувшее дерево покалечило 70-летнюю женщину. Пенсионерка сидела на скамье, когда дерево накренилось и упало рядом с ней.
Дерево рухнуло на скамью.
Все произошло в одном из дворов по улице Свободы. Женщина гуляла с 6-летним внуком на детской площадке. Малыш играл в игрушки, а бабушка сидела рядом на скамье и следила за ребенком.
В какой-то момент крепкое на вид дерево вдруг хрустнуло и подломилось у самого основания. Мощный ствол рухнул на скамью, чудом не попав на пенсионерку, сообщает Life.ru.
Женщина попала в больницу. Фото: https://life.ru/p/1403583
Удар был такой силы, что деревянная скамья переломилась пополам, а женщина рухнула на землю. Дерево все же задело ее по касательной.
С подозрением на перелом позвоночника пострадавшую госпитализировали в больницу. Сейчас москвичка в реанимации 67-й Городской клинической больницы имени Ворохобова.
Ребенок не пострадал, его отвел домой родственник пенсионерки.