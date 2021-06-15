Столичные единороссы представили свою предвыборную программу

Мэр Москвы, член бюро высшего совета партии «Единая Россия» Сергей Собянин представил программу развития города. Фото: Александр Рюмин/ТАСС.

Свою предвыборную программы представили 15 июня столичные единороссы. Как сообщается на сайте городского регионального отделения партии, в ходе XXVI Конференции московского отделения «Единой России» мэр Москвы, член бюро высшего совета партии «Единая Россия» Сергей Собянин представил программу развития города.

В своем выступлении Сергей Собянин отметил, что главными направлениями развития столицы станут реальные потребности и запросы москвичей. Предвыборная программа единороссов составлялась, исходя из нужд горожан: это качественные медицинские услуги, доступное образование, комфортные и безопасные улицы, зеленые парки и скверы, хорошая экология.

- Сегодня мы хотим создать город вокруг человека. Вокруг его желаний и потребностей. Самых разных - от желания погулять с детьми в парке возле дома до потребности получить качественную медицинскую помощь. Город, в центре которого - человек. Каждый житель Москвы, - подчеркнул мэр столицы.

Основными приоритетами «Единой России» станут возвращение столицы к нормальной жизни, а также создании условий для развития экономики, роста доходов горожан и бизнеса. Сергей Собянин подчеркнул, что единороссы намерены добиваться повышения зарплат бюджетников, увеличения пенсий и социальных пособий.

- Партия намерена добиваться повышения заработной платы работников образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и других бюджетных отраслей, а также обеспечить регулярную индексацию городской доплаты к пенсии и социальных пособий семьям с детьми, инвалидам и москвичам старшего поколения. Необходимо создать максимально эффективную систему помощи в трудоустройстве женщинам с детьми, инвалидам, предпенсионерам, горожанам, испытывающим сложности в поисках работы, - говорится в предвыборной программе «Единой России».

Москвичам будут доступны все самые современные медицинские услуги в шаговой доступности, в поликлиниках рядом с домом. По плану развития города, в столице построят 30 новых поликлиник и модернизируют более 130 уже работающих: в них заменят до 90% медицинской техники. В каждом медучреждении будут работать самые востребованные узкие специалисты, а сами здания будут реконструированы так, чтобы стать комфортными и для пациентов, и для сотрудников.

- Кроме этого, до 2024 года планируется построить более 1 миллиона квадратных метров медицинских объектов, в том числе шесть станций скорой помощи, шесть многопрофильных корпусов больниц, а также центры эндоскопии, - сообщается в программе «ЕР».

Единороссы также выступают за повышение качества образования: каждый московский школьник должен получить современные навыки, в том числе IT-компетенции. Партия намерена решить проблему нехватки мест в детских садах и в школах. Новые образовательные учреждения построят в тех районах столицы, где их сейчас не хватает.

Важным направлением в программе «Единой России» стало решение жилищного вопроса и городское благоустройство. Москвичей продолжат обеспечивать новым жильем, а улицы и зеленые зоны города будут обустраиваться и преображаться к лучшему.