Олег Леонов: нужно внести изменения в закон о едином номере экстренных служб «112» - это поможет спасти многие жизни

Координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов предлагает внести изменения в закон о едином номере экстренных служб «112». Фото: пресс-служба «Лиза Алерт».

В закон о едином номере экстренных служб «112» необходимо внести изменения, считает координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов. Он предлагает установить единые нормативы и алгоритмы реагирования, которые помогут спасти многие жизни. Олег Леонов призывает как можно скорее передавать заявки на поиски потерявшихся людей добровольческим поисково-спасательным отрядам, работающим в том месте, где пропал человек.

- У меня масса примеров, когда я получаю распечатку и вижу там, например, 46 звонков от экстренных служб на телефон потерявшегося. 46 звонков! Я спрашиваю у служб: «Вот вы все звонили, где бабушка?». Отвечают: «Мы не знаем, мы звонили, она нам рассказывает что-то не то». Зачем тогда они звонят, если они не понимают, как с этим работать? – привел пример Олег Леонов.

По его словам, спасатели владеют навыками эффективного поиска, благодаря которым они могут находить пропавших людей гораздо быстрее.

- У меня специалисты учатся восемь месяцев, как локализовывать потерявшихся с телефоном, вот им и надо сразу передавать информацию, чтобы через полтора часа бабушка была найдена, - подчеркнул координатор отряда «Лиза Алерт».

Из-за промедления с передачей заявки добровольческие поисково-спасательные отряды подключаются к поискам уже на поздних этапах, когда телефон пропавшего уже отключается. В итоге шансы найти человека живым сводятся к нулю. Олег Леонов убежден, что если бы существовал единый алгоритм работы с заявками о пропавших людях, благодаря которому информация доходила бы до спасателей уже в первые часы, это спасло бы многие жизни.

Ранее Олег Леонов сообщил о своем намерении участвовать в выборах в Госдуму. Координатор отряда «Лиза Алерт» баллотируется по 208-му Центральному округу Москвы в качестве самовыдвиженца. Олег Леонов подчеркнул, что никогда раньше не занимался политикой. И даже теперь не собирается присоединяться ни к одной из политических партий. По его словам, он идет в Госдуму с инициативами, которые не волнуют действующих депутатов, но они очень нужны людям, поскольку касаются их безопасности и сохранения жизней. Одной из таких инициатив и является корректировка закона об определении местоположения пропавшего человека по мобильному телефону. Закон был принят Госдумой 9 июня в третьем чтении, однако по-прежнему требует серьезных доработок, иначе он не будет работать на практике.

Еще одна важная инициатива - законопроект о создании единой федеральной базы, в которую будет стекаться информация о всех неизвестных пациентах.

- Сейчас, если человек попадает в больницу и неправильно называет свои данные или не помнит их, найти его практически невозможно, - говорит Олег Леонов.

При этом Олег Леонов идет в Госдуму не только с идеями федеральных законопроектов, но и с решением проблем, которые волнуют жителей Центрального округа Москвы. Одна из них — большая загруженность центра города транспортом.