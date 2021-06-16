Олег Леонов: нужно внести изменения в закон о едином номере экстренных служб «112» - это поможет спасти многие жизни

Координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов предлагает внести изменения в закон о едином номере экстренных служб «112». Фото: пресс-служба «Лиза Алерт».

В закон о едином номере экстренных служб «112» необходимо внести изменения, считает координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов. Он предлагает установить единые нормативы и алгоритмы реагирования, которые помогут спасти многие жизни. Олег Леонов призывает как можно скорее передавать заявки на поиски потерявшихся людей добровольческим поисково-спасательным отрядам, работающим в том месте, где пропал человек.

- У меня масса примеров, когда я получаю распечатку и вижу там, например, 46 звонков от экстренных служб на телефон потерявшегося. 46 звонков! Я спрашиваю у служб: «Вот вы все звонили, где бабушка?». Отвечают: «Мы не знаем, мы звонили, она нам рассказывает что-то не то». Зачем тогда они звонят, если они не понимают, как с этим работать? – привел пример Олег Леонов.

По его словам, спасатели владеют навыками эффективного поиска, благодаря которым они могут находить пропавших людей гораздо быстрее.

- У меня специалисты учатся восемь месяцев, как локализовывать потерявшихся с телефоном, вот им и надо сразу передавать информацию, чтобы через полтора часа бабушка была найдена, - подчеркнул координатор отряда «Лиза Алерт».

Из-за промедления с передачей заявки добровольческие поисково-спасательные отряды подключаются к поискам уже на поздних этапах, когда телефон пропавшего уже отключается. В итоге шансы найти человека живым сводятся к нулю. Олег Леонов убежден, что если бы существовал единый алгоритм работы с заявками о пропавших людях, благодаря которому информация доходила бы до спасателей уже в первые часы, это спасло бы многие жизни.