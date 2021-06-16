В Москве по программе реновации расселили первые 100 домов

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Реновация пятиэтажек в столице продолжает ускоряться. В новые квартиры уже переехали более 30 тысяч человек. При этом расселенные дома без промедления начинают сносить. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Программа реновации сейчас выполняется во всех округах города, - отметил заммэра. - Мы отселили ровно 100 домов, половина из которых снесены. Освобожденные площадки используются для проектирования и строительства на последующих этапах программы».

По словам руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Лёвкина, в расселенных домах проживало более 14 тысяч человек. Эти здания находятся, в основном, в Юго-Западном, Западном и Центральном округах столицы. В списке «стартовых» площадок сейчас указано 513 адресов. «Этого достаточно для строительства более 8 миллионов квадратных метров жилья», – добавил Левкин.

Напомним, по программе реновации в Москве сегодня проектируются и строятся 288 домов. Одновременно началось переселение более 40 тысяч жителей из 274 пятиэтажек. Новоселье уже отметили 31,5 тысячи человек.

При этом разработано и утверждено 88 проектов планировки новых кварталов.

К 2024 году планируют построить 5 миллионов квадратных метров жилья для программы реновации с учетом ранее возведенных домов. Благодаря этому начнется переселение около 160 тысяч жителей.