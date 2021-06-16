Главный cанитарный врач Москвы ввела обязательную вакцинацию в сфере услуг

Главный санитарный врач по Москве Елена Андреева подписала постановление об обязательной вакцинации всех горожан, работающих в сфере торговли и услуг. Документ опубликован 15 июня на сайте московского управления Роспотребнадзора.

Сделать прививку от COVID-19 необходимо всем горожанам, занятым в торговле, индустрии красоты, гостиничном бизнесе, сфере общепита. Кроме того, вакцинацию нужно пройти сотрудникам театров, кинотеатров, концертных залов, фитнес-центров, спортивных комплексов, детских игровых комнат, детских развлекательных центров и детских лагерей дневного пребывания.

«Постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере: торговли; салонов красоты, косметических, спа-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов; бытовых услуг, в том числе прачечных, химических и иных подобных услуг; общественного питания; клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи; многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг; транспорта общего пользования, такси; образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания; жилищно-коммунального хозяйства и энергетики», - говорится в постановлении «О проведении профилактический прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показателям», опубликованном столичным управлением Роспотребнадзора.

Кроме того, обязательную вакцинацию необходимо пройти всем, кто работает на любых массовых событиях. Это сотрудники культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий.