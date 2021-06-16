Вассерман выступил за сохранение Преображенского рынка для жителей столицы

Анатолий Вассерман пообещал разобраться с ситуацией по переносу Преображенского рынка. Фото из личного архива Вассермана.

Преображенский рынок нужен жителям Восточного административного округа Москвы, поэтому его нельзя переносить и тем более закрывать, убежден Анатолий Вассерман. На встрече с активистами ВАО известный публицист высказался в защиту рынка и рассказал о его богатой истории.

- В рамках встреч с жителями округа я получаю очень много обращений с просьбой посодействовать и отстоять Преображенский рынок, людей серьезно тревожит эта проблема. На рынок едут жители из самых разных районов города. Невысокие цены, хороший ассортимент, удобство расположения и привычная обстановка делают его уникальным. Мало того, это еще и история нашей столицы! Преображенский колхозный рынок в неизменном виде существует с 1932 года, он расположен на территории ансамбля Преображенского монастыря, - сообщил Анатолий Вассерман журналистам.

По словам председателя комиссии Совета ветеранов Преображенского района Светланы Даниловой, жители ВАО мечтают сохранить «любимый уголок Преображенки» в неизменном виде.

- Преображенский рынок — это не только любимые всеми торговые ряды, но и уникальный памятник архитектуры, старейшее историческое место, которое нельзя разрушать или переносить, - считает Светлана Данилова.

Анатолий Вассерман пообещал участникам встречи, что обязательно разберется в проблеме и направит городским властям обращение с просьбой сохранить рынок.

- Мы детально изучим всю документацию, а потом будем обращаться к руководству округа или города, - отметил публицист.

Вопрос о переносе Преображенского рынка возник после того, как в государственных кадастровых документах назначение участка под ним было переквалифицировано в территорию для многоквартирной застройки. Это глубоко возмутило и встревожило жителей района Преображенское. Активисты ВАО не раз обращались в различные ведомства с требованием провести проверку. После этого оказалось, что записи в документах вернулись в первоначальный вид. Несмотря на, казалось бы, благополучный исход, жители района по-прежнему переживают за судьбу любимого рынка и хотят разобраться в ситуации. Неравнодушные граждане попросили Анатолия Вассермана держать этот вопрос на общественном контроле.

Ранее стало известно о том, что Анатолий Вассерман вступил в партию «Справедливая Россия - За правду». Аналитик собирается участвовать в выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2021 года. Официально кандидаты от «Справедливой России - За правду» будут утверждены на съезде партии 26 июня.

Известный эрудит ратует за отмену пенсионной реформы, увеличившей возраст выхода на пенсию в России. По мнению Вассермана, реформа была несправедливой, плохо продуманной и ошибочной. Аналитик уверен, что она лишила россиян социальных прав и права на заслуженный отдых. Он выступает за возвращение к прежним возрастным параметрам выхода на пенсию: женщины в 55 лет, мужчины - в 60. А если человек хочет работать и дальше, это должно быть его личным выбором.