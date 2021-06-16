Светлана Разворотнева: Необходимо научить пенсионеров противостоять мошенникам

Член Общественной палаты РФ, правозащитница Светлана Разворотнева считает, что пенсионеров необходимо защитить от мошенников. Фото: Екатерина БИБИКОВА.

В Москве стартует проект «Стоп опасность»: в начале июля для московских пенсионеров проведут цикл занятий, на которых пожилых людей научат противостоять преступникам. Не секрет, что многие мошенники сегодня целенаправленно выбирают в качестве жертв горожан старшего возраста. Нечистые на руку люди уверены, что пенсионеры слишком доверчивы, плохо разбираются в современных технологиях, и поэтому их легко обмануть. Специальные занятия для пожилых горожан поддержала член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева.

Руководитель АНО «Центр защиты прав москвичей» выступает с инициативой признать преступление против пожилых людей отягчающим обстоятельством в уголовном законодательстве. Светлана Разворотнева уверена, что пенсионеры нуждаются в особой защите. Предложение правозащитницы обезопасить стариков реализует партия «Единая Россия». Опытные наставники расскажут пенсионерам, как не поддаваться уловкам мошенников, сохранить свое здоровье и сбережения. В погоне за наживой преступники используют шантаж, мошенничество, угрозы и вымогательство. На практических занятиях волонтеры проработают с пожилыми людьми все возможные ситуации и помогут им распознать потенциально опасные ситуации.

- В силу своей незащищенность, доброты, неспособности дать отпор пожилые люди часто становятся жертвами вымогателей, мошенников и воров, - подчеркивает Светлана Разворотнева. - Наш долг защитить наших пап, мам, дедушек и бабушек от насилия и научить их необходимым способам самозащиты, поэтому вместе с партией «Единая Россия» мы находим проект «Стоп опасность» весьма значимым. Уверена, проект поддержат многие москвичи, потому что ни один сын, ни одна дочь не могут спать спокойно, понимая, что их родители в любой момент могут стать жертвами преступлений.

Светлана Разворотнева уверена, что уроки «Школы пенсионеров» нужно растиражировать на всю столицу. Сейчас составляется программа занятий, идет подбор наставников и волонтеров. В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией проект будет запущен в формате онлайн.

Ранее московские пенсионеры поддержали инициативу Разворотневой о бесплатной парковке. Горожане приняли участие во флешмобе, выйдя на улицы с плакатами «Мы за бесплатный паркинг для пенсионеров». Своей акцией пожилые москвичи попросили столичные власти поддержать идею Разворотневой. По словам участников акции, среди пенсионеров немало владельцев личного транспорта. Вот только пользоваться им для поездок по городу они зачастую не могут: парковки обходится им слишком дорого. Если оставить автомобиль просто на улице, возникает риск получить штраф от 3000 до 5000 рублей. При этом ездить по делам пенсионерам и инвалидам приходится часто, то на медицинские обследования, то по социальным вопросам. Светлана Разворотнева предлагает сделать московские парковки бесплатными для пенсионеров и лиц с особенными потребностями.