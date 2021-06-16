Системы наружного теплоснабжения демонтируют в Кузьминках после вмешательства Петра Толстого

В столичном районе Кузьминки началась подготовка к демонтажу систем наружного теплоснабжения. Фото: Александр ЧИКИН.

В столичном районе Кузьминки началась подготовка к демонтажу систем наружного теплоснабжения. На уродливые теплосети давно жаловались местные жители. После того, как активисты обратились к депутату Госдумы от Люблинского округа Петру Толстому с просьбой решить эту проблему, байпасы решено было демонтировать.

Во дворах уже появилась спецтехника: рабочие обещают, что демонтируют трубы в ближайшее время. Затем теплотрассы перенесут под землю.

Надземные трубы появились в Кузьминках еще тогда, когда в районе только начинали строиться жилые дома. Временные конструкции установили во дворах многоэтажек еще при их строительстве, чтобы быстро заселить жителей. Байпасы должны были спрятать под землю, но сроки все время переносились. Избавиться от них жильцы пытались уже не первый год. Они писали во всевозможные инстанции, приходили в контролирующие организации. Металлические конструкции портят вид и лишают жильцов удовольствия от прогулок. К тому же трубы мешают благоустройству. И, наконец, деревянные настилы со ступеньками, по которым нужно пересекать теплотрассу, являлись непреодолимым препятствием для мам с колясками и пожилых людей на инвалидных креслах. К тому же на трубах часто играли малыши и подростки, что зтавляло их родителей тревожиться.

Инициативная группа жителей района обратилась в приемную депутата Госдумы Петра Толстого и попросила его помочь добиться демонтажа теплосетей. Горожане собрали несколько сотен подписей, которые они передали парламентарию.

- Нельзя отмахиваться от проблем, которые беспокоят людей. Ситуация ясна, будем принимать меры, – пообещал людям депутат.

Всего в различных районах столицы располагаются более 100 наружных систем теплоснабжения. Десять из них установлены в Кузьминках. Каждая из конструкций имеет протяженность около 1,5 километров. Все байпасы были установлены с 2008-го по 2011-й годы.