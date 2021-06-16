Москвичка отсудила 90 тысяч рублей за ДТП в парке аттракционов Фото: Алексей БУЛАТОВ

44-летняя москвичка отсудила у парка аттракционов 90 тысяч рублей в качестве компенсации за ДТП на игрушечной машинке. Почти год она пыталась добиться справедливости.

Как стало известно сайту mk.ru, авария случилась осенью 2020 года. Женщина вместе с ребенком пришла в парк аттракционов на улице Крылатской в Москве. Во время катания на огороженной территории в их машинку врезался другой автомобиль. Машинку откинуло, и водитель сильно травмировала руку.

Долгое время женщина была без работы, так как боли в руке не давали возможности трудиться. За все это время администрация парка аттракционов никак не отреагировала на ситуацию. С пострадавшей не пытались связаться и предложить помощь.

Решать вопрос пришлось через суд. Недавно в Коптевском суде Москвы рассмотрели иск москвички. Суд встал на сторону пострадавшей, администрация парка аттракционов выплатит ей 90 тысяч рублей.

В эту сумму вошла компенсация за потерю трудоспособности, расходы на лечение и другие издержки. В своем иске пострадавшая заявляла сумму в три раза выше.