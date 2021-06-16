Юристы назвали обоснованным решение об обязательной вакцинации в сфере услуг

Адвокат Павел Астахов привел в пример Европу, где жители стоят в очереди на вакцинацию. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Решение об обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг, принятое главным врачом Москвы, является своевременным и обоснованным. Об этом журналистам заявил председатель Общественного совета при МВД РФ, доктор юридических наук Анатолий Кучерена.

По мнению известного адвоката, соблюдение санитарных норм – часть работы сотрудников сферы услуг. Поэтому совершенно естественно, что им нужно будет вакцинироваться, чтобы не создавать угрозы жизни и здоровью своих клиентов.

- В первую очередь, каждый из нас должен осознавать, что его права не должны ущемлять права других граждан, а тем более создавать угрозу их жизни и здоровью. И конечно, люди, которые работают в сфере торговли и услуг, должны осознавать, что их выбор работы связан с контактами с большим количеством людей, и они не должны им навредить, - отметил Кучерена. - Это как в ситуации с врачами, которые должны мыть руки перед операцией, или с военнослужащими, которые должны надевать противогаз, нравится им это или нет.

Анатолий Кучерена уверен: решение главного врача Москвы отвечает потребностям текущей ситуации, когда в городе растет заболеваемость COVID-19.

- В текущей ситуации решение главного санитарного врача, безусловно, оправданное и актуальное. Решение главного врача направлено на то, чтобы работодатели стимулировали сотрудников, работающих в сфере торговли и услуг, вакцинироваться, - подчеркнул юрист.

Адвокат напомнил, что закон от 1999 года позволяет работодателям отстранять от работы без сохранения заработной платы сотрудников сферы торговли или услуг, отказывающихся проходить вакцинацию.

По мнению полномочного представителя правительства РФ в высших судебных инстанциях, юриста Михаила Барщевского, введенная в Москве обязательная вакцинация сотрудников сферы услуг защищает право граждан на жизнь и здоровье.

- Постановление касается не вакцинации всех и вся, а только вакцинации людей, занятых в сфере обслуживания, тех, кто общается с потребителями, - отметил Барщевский. - И в этом случае моя свобода не быть зараженным ограничивает вашу свободу не прививаться. И это мое человеческое право не быть зараженным. Так что либо вы предоставляете мне услуги только привитых сотрудников, либо вы отстраняете тех, кто не хочет прививаться.

С тем, что требование об обязательной прививке от COVID-19 принято правомерно, согласен и президент коллегии адвокатов Павел Астахов. Юрист рассказал, что в Соединенных Штатах Америки вакцинировались уже 70% жителей. В США начали постепенно отменять ограничительные меры. В Европе, где существует дефицит вакцины, жители стоят в очереди на прививку. В России же вакцинироваться можно в любое время и бесплатно, но этой возможностью воспользовались всего 10% населения.

- Все забыли, что если бы такой уровень демократии был у нас в стране, как сейчас, в период, когда вводили, например, прививки от туберкулеза и от оспы, уже давно бы вымерли все, - убежден Павел Астахов.