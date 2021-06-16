Анатолий Кучерена прокомментировал обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан в столице

Заслуженный юрист РФ Анатолий Кучерена считает введение обязательной вакцинации для сотрудников сферы услуг правомерным и необходимым. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Известный адвокат Анатолий Кучерена считает введение обязательной вакцинации для сотрудников сферы услуг правомерным и необходимым шагом. Заслуженный юрист Российской Федерации прокомментировал постановление Роспотребнадзора, предписывающее сделать прививки жителями Москвы, занятым в торговле или в сервисе.

- Прежде всего главный санитарный врач Москвы либо иного субъекта РФ должен руководствоваться федеральным законом, по-моему 99 года "О санитарном благополучии населения", и те решения, которые принимаются сегодня главным санитарным врачом Москвы – это никак не противоречит этому закону, потому что прежде всего речь идет о пандемии, о вирусе, – рассказал журналистам Кучерена.

Адвокат подчеркнул, что для сохранения здоровья людей главный санитарный врач как раз и обязан принимать подобные меры.

Ранее в поддержку обязательной вакцинации для работников сферы услуг высказался другой известный юрист - Михаил Барщевский. Полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях считает постановление главного санитарного врача Москвы защитной мерой, гарантирующей жителям Москвы право на жизнь и здоровье. Он отметил, что решение Роспотребнадзора не обязывает немедленно вакцинироваться всех без исключения. Оно направлено только на людей, которые по роду своей профессиональной деятельности сталкиваются с большим числом клиентов.

- Так что либо вы предоставляете мне услуги только привитых сотрудников, либо вы отстраняете тех, кто не хочет прививаться. Если вы работаете в такси, в ресторане, в магазине - это не ваша свобода не привиться, это моя свобода не заболеть, - сообщил Барщевский.

Юрист напомнил, что право объявлять обязательную вакцинацию главному санитарному врачу предоставляют законы 1998 и 1999 годов.

- Вообще, в праве есть понятие «крайней необходимости», смысл которого сводится к тому, что допустимы действия, не предусмотренные законом и даже противоречащие ему, для недопущения большего вреда. Но в данной ситуации главным санитарным врачом Москвы приняты законные меры, - убежден Барщевский.

Напомним, главный санитарный врач по Москве Елена Андреева подписала постановление об обязательной вакцинации всех горожан, работающих в сфере торговли и услуг. Документ опубликован на сайте московского управления Роспотребнадзора. Сделать прививку от COVID-19 необходимо всем горожанам, занятым в торговле, индустрии красоты, гостиничном бизнесе, такси, сфере общепита. Кроме того, вакцинацию нужно пройти сотрудникам театров, кинотеатров, концертных залов, фитнес-центров, спортивных комплексов, детских развлекательных центров и детских лагерей дневного пребывания. Сделать прививку предстоит и тем, кто работает на любых массовых культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятиях.

Распоряжение Роспотребнадзора обязывает работодателей до 15 июля привить первым компонентом вакцины не меньше 60% сотрудников. Еще через месяц они должны получить второй компонент вакцины.