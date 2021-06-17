Доктор Румянцев: Москва достойно встречает вызовы, которые поставил перед нами COVID-19

Главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев уверен, , что у города есть все ресурсы для того, чтобы справиться с ростом заболеваемости COVID-19. Фото: пресс-служба НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева.

Власти столицы уделяют особое внимание развитию здравоохранения в Москве, и это особенно важно в период пандемии COVID-19, считает главный детский онколог-гематолог, основатель центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев. Академик РАН прокомментировал выступление мэра Сергея Собянина, представившего в ходе XXVI Конференции московского отделения «Единой России» программу развития города. По мнению доктора Румянцева, у Москвы есть все необходимые ресурсы, чтобы справиться с ростом заболеваемости коронавирусом.

- Москва достойно встречает вызовы, которые поставил перед нами COVID-19, - отметил основатель Центра имени Дмитрия Рогачева. - Столичная медицина движется в правильном направлении. Ведется полное обновление парка медицинского оборудования, строятся и реконструируются больницы, поликлиники, развивается программа диспансеризации населения, идет активная цифровизация оценки состояния здоровья москвичей, в частности, массово вводится электронная медицинская карта. Все эти меры несомненно позволят вывести здравоохранение в Москве на новый уровень в ближайшие годы.

Комплексная программа модернизации поликлиник и вывод амбулаторий из жилых домов, по мнению доктора Румянцева, позволит врачам соблюдать полную технологию лечения. Ведущий онколог также отметил, что в столице организована эффективная система помощи онкобольным детям. Городские власти открыли новые клиники и амбулаторные центры на базе Морозовской детской больницы и Научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф.Войно-Ясенецкого в Солнцево. Так что юные пациенты в Москве получают медицинскую помощь оперативно и в полном объеме. По словам основателя Центра имени Дмитрия Рогачева, столичные медики вылечивают от рака до 92% детей.