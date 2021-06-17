Инициатива депутата Госдумы Ирины Белых добавила школьникам баллы к ЕГЭ

Столичные школьники, участвующие в патриотических образовательных проектах «Мой район в годы войны» и «Московский экскурсовод», получат дополнительные баллы к ЕГЭ, сообщила депутат Госдумы Ирина Белых. Ее инициатива присваивать самым активным участникам этих проектов статус волонтеров была поддержана на городском уровне.

Городской методический центр заключил соглашение с Ресурсным центром «Мосволонтер» о том, что школьники, успешно проявившие себя в проектах «Мой район в годы войны» и «Московский экскурсовод», получат личные книжки волонтера. Их деятельность в проекте будет учитываться как волонтерская, что даст самым активным участникам возможность получить дополнительные баллы при поступлении в вузы.

- Секрет популярности этих двух проектов, куратором которых является Ирина Белых, заключается в том, что участники осваивают важные умения, необходимые для многих профессий - это современное лидерство, коммуникация на иностранных языках, навыки проведения исследовательской работы, анализа архивной информации, изучение истории Великой Отечественной войны и разработки эффективных презентаций, - комментирует директор Городского методического центра Андрей Зинин. - В процессе создания проектных работ и экскурсионных маршрутов по Москве, учащиеся погружаются в культурное пространство города, знакомятся с ключевыми историческими событиями столицы, подвигами героев и современным обликом мегаполиса.

По мнению директора ресурсного центра «Мосволонтер» Дмитрия Покровского, присвоение участникам проектов «Мой район в годы войны» и «Московский экскурсовод» волонтерского статуса станет значительной поддержкой для московских выпускников.

- Вместе с «Мосволонтером» уже более 230 школ столицы участвуют в добровольческих проектах, а благодаря такой инициативе «волонтеров истории» и «волонтеров культурного наследия» станет больше, - подчеркнул Дмитрий Покровский.