Павел Астахов рассказал, почему решение об обязательной вакцинации в некоторых сферах обосновано

Адвокат Павел Астахов привел в пример Европу, где жители стоят в очереди на вакцинацию.

Решение главного санитарного врача Москвы о введении обязательной вакцинации для сотрудников сферы услуг было абсолютно обоснованным, считает президент коллегии адвокатов Павел Астахов. Известный юрист привел в пример США, где прививку от коронавируса сделали уже 70% населения. Поэтому в Америке начали отменять ограничения, связанные с пандемией. В Европе люди мечтают вакцинироваться, однако из-за дефицита вакцины жителям многих европейских стран приходится стоять в очереди на прививку. В России же, где привиться можно абсолютно свободно и бесплатно, вакцинацию прошли всего 10% населения.

- Все забыли, что если бы такой уровень демократии был у нас в стране, как сейчас, в период, когда вводили, например, прививки от туберкулеза и от оспы, уже давно бы вымерли все, - подчеркнул Павел Астахов.

Президент коллегии адвокатов считает дискуссию в этой ситуации бессмысленной, так как речь идет не о гражданских правах, а том, умирать или не умирать.

- Давайте очнемся и посмотрим на наше законодательство. Наше законодательство сегодня имеет две статьи в УК, которые преследуют людей, которые заражают других за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, - напомнил Астахов. - У нас щадят власти, уговаривают. Декларация прав человека, как и пакт о гражданских правах человека в данной ситуации будут на стороне властей. Потому что власти имеют право в период пандемии, а пандемия – это особая ситуация, которая позволяет ограничить даже конституционные права человека. Вот это надо не забывать.

Юрист рассказал о норме, прописанной в российской Конституции: любые права могут быть ограничены, когда государство считает необходимым принять меры для защиты интересов большинства граждан, чтобы обеспечить их безопасность. Поэтому принимать подобные меры – это прямая обязанность главного санитарного врача.