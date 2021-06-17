Синоптик Росгидромета предупредил москвичей о жаре до 32 градусов

Синоптики прогнозируют в Москве жару до +32 °С Фото: Иван МАКЕЕВ

Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни. По словам синоптика, до конца недели в городе будет жарко, температура значительно будет превышать климатическую ному.

«Лето пришло окончательно. В последние четыре дня у нас температура выше нормы, причем в последние три дня почти на 5 °С выше нормы. Эта тенденция сохраняется на ближайшую неделю», — цитирует специалиста RT.

По словам Цыганова, погода будет малооблачной, почти без осадков. К выходным температура воздуха поднимется до 30 градусов, а в воскресенье и понедельник и вовсе может превысить показатели 31-32 градуса.

«Ночные температуры — +11…+14 °С. К понедельнику — +17…+22 °С ночью. Дневные — +24…+26 °С, в пятницу +26…+28 °С. В субботу еще жарче: +28...+30 °С. В воскресенье и в понедельник — +27...+32 °С», — добавил синоптик.

Ранее сообщалось, что в четверг, 17 июня, в Москве и Подмосковье столбик термометра поднимется до 27 градусов. В регионе продолжается удерживаться западный циклон, осадков не ожидается, передает телеканал «360».

Напомним, подмосковные врачи дали родителям несколько советов, как помочь детям перенести жару. По словам, медиков, необходимо ограничить время пребывания детей на солнце, заменить жирную пищу на овощи и фрукты, а также давать пить простую или минеральную воду, чай или морс, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».