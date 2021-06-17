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Общество17 июня 2021 15:54

Президент гильдии адвокатов назвал законным решение об обязательной вакцинации в столице

Заслуженный юрист России Гасан Мирзоев убеждён, что постановление главного санитарного врача принято обоснованно
Ксения БОГДАНОВА
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Президент гильдии адвокатов Гасан Мирзоев считает постановление главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой и указ мэра Москвы Сергея Собянина об обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг абсолютно законным. По словам Заслуженного юриста России, это решение принято обоснованно и соответствует всем нормативным правовым актам.

– Я считаю, что вакцинация необходима. Это жизненно важно, и постановление главного санитарного врача не противоречит ни Конституции, ни законодательным актам. Я поручил нашему отделу законодательства внимательно все изучить. Они мне доложили, что все полностью соответствует закону, нет противоречий и вправе они издавать такой акт. Постановление главного санитарного врача не ограничивает ни в коей мере права граждан РФ и москвичей. Это право предоставлено санитарным врачам действующим федеральным законодательством, - рассказал Гасан Мирзоев в интервью Агентству городских новостей «Москва».

Юрист напомнил, что закон позволяет работодателю отстранить от исполнения обязанностей сотрудника сферы услуг, если он не хочет вакцинироваться, без сохранения оплаты труда.

– Это напрямую записано в Трудовом кодексе РФ. В этот период работнику даже зарплата не начисляется, - отметил Мирзоев.

По его словам, если работник начнёт болеть, тем самым он нарушит права других людей, поскольку является источником инфекции и несёт серьезную опасность для окружающих.