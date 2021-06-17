Светлана Разворотнева поддержала вакцинацию в столице

Светлана Разворотнева призвала москвичей вакцинироваться Фото: Shutterstock

Член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева прокомментировала введение обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан в Москве. Эксперт уверена, что остановить эпидемию помогут только прививки, в связи с чем призвала жителей города проявить ответственность и пройти вакцинацию.

Общественница напомнила, что прошлогодний локдаун практически парализовал жизни страны, остановил большинство экономических процессов. Разворотнева добавила, что если ситуация повторится, то последствия как для страны в целом, так и для отдельных граждан могут быть более серьезными. В связи с этим член ОП назвала вакцинацию своеобразными проявлением гражданской ответственности не только за свою жизнь, но и за благополучие окружающих.

«Мы, к сожалению, очень быстро забыли, как не могли выйти из дома, как многие остались без работы, без средств к существованию. Государство в этой ситуации приложило максимальные усилия для того, чтобы ситуация стала управляемой: Россия одна из немногих стран, которым удалось нормализовать жизнь и снизить последствия. Трагично, что этот большой труд, а также героизм наших работников медицины, волонтеров, общественников не был поддержан гражданами в полной мере», - заявила Разворотнева.

Также общественница добавила, что полностью поддерживает введение в регионе обязательной вакцинации среди сотрудников предприятий сферы услуг и госслужащи. Более того Разворотнева добавила, что сама она уже давно сделала прививку, и считает, что также должны поступить все сознательные горожане.

«Члены моей семьи привились уже давно, в том числе и мои пожилые родители, которые из-за возраста находились в зоне особого риска. Я призываю москвичей не пренебрегать своим здоровьем, не рисковать им. Защитите себя, своих близких и окружающих людей, пройдите вакцинацию», - добавила общественница.