Депутат Госдумы Дмитрий Саблин считает усиление контроля за оборотом оружия одной из необходимых мер по защите россиян

Депутат Госдумы Дмитрий Саблин считает усиление контроля за оборотом оружия важной и необходимой мерой, направленной на защиту граждан России. Парламентарий прокомментировал принятые 16 июня Госдумой поправки в закон, повышающие возраст покупателей оружия до 21 года и усиливающие ответственность за нелегальный оборот и незаконное изготовление оружия. Парламентарий убежден, что эти меры помогут сохранить жизни людей.

- Контроль за оружием – необходимый шаг для защиты граждан нашей страны, гарантия сохранности жизни человека. Нельзя допускать, чтобы дети становились мишенью, - подчеркнул Дмитрий Саблин. - Закон должен защитить право человека и гражданина чувствовать себя в безопасности.

Депутат Госдумы отметил важность контроля за тем, кто становится владельцем огнестрельного оружия. Трагедия в Казани стала горьким уроком, который не должен пройти без последствий. Нужно сделать правильные выводы и принять решительные меры для того, чтобы ничего подобного не случилось впредь.

- Важно внимательно, придирчиво следить за тем, в чьи руки попадает оружие, как оно хранится, кто имеет к нему доступ, - подчеркнул Дмитрий Саблин.