На Клязьминском водохранилище утонули двое подростков

На Клязьминском водохранилище в Долгопрудном в один день погибли двое подростков. Один упал в воду с надувной лодки, другой - с моста. Спасти ребят не удалось.

Как стало известно сайту mk.ru все случилось 16 июня, около 15 часов дня. Трое подростков отдыхали на берегу водохранилища. После обеда к компании присоединилось еще трое ребят, они привезли с собой надувную лодку.

Подростки надули лодку и стали на ней кататься. В какой-то момент на борту осталось двое парней, они стали в шутку толкаться и судно опрокинулось. Один из пассажиров начал тонуть, ребята бросились на помощь, но спасти подростка не удалось.

На помощь поспешили взрослые, они пытались нырять, но безуспешно. Позже спасатели обнаружат тело подростка на внушительном расстоянии от места трагедии, его снесло течением.

Приехавшая на место трагедии мама рассказала полицейским, что у сына случались приступы астмы. Скорее всего, когда лодка опрокинулась, у подростка начался приступ, и он не смог выбраться из воды.

А немного позже на водохранилище произошел еще один страшный случай. С пешеходного моста в воду упал 15-летний подросток. Было ли это несчастным случаем, сейчас выясняют полицейские.

Следственный комитет тоже начал проверки по факту гибели школьников.