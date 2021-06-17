Доктор Румянцев рассказал о новых методах лечения острого лимфобластного лейкоза у детей

Главный детский онколог-гематолог Минздрава РФ, академик РАН Александр Румянцев сообщил, что Центр Рогачёва разработал новую версию протокола «Москва-Берлин». Фото: Ольга МАКАРОВА.

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева разработали новую версию протокола «Москва-Берлин», в которую войдут самые современные методы лечения острого лимфобластного лейкоза. Об этом 17 июня сообщил главный детский онколог-гематолог Минздрава РФ, руководитель Центра Александр Румянцев. По его словам, новые методы борьбы с самым распространенным онкологическим заболеванием среди детей дадут шанс на выздоровление еще большему числу юных пациентов.

- Действующая версия протокола «Москва-Берлин», принятая в 2015 году, использована для лечения почти 7 тысяч пациентов в России. За это время выздоровело до 85% детей — это чрезвычайно высокий показатель. Достаточно сказать, что в конце 1980-х годов, когда протокол еще не был разработан, от острого лимфобластного лейкоза мы излечивали только 7% пациентов, - рассказал доктор Румянцев.

Основатель Центра имени Дмитрия Рогачева отметил, что за эти годы появились новые методы лечения и более современные препараты. В обновлённую версию протокола «Москва-Берлин» будут включены два новых средства, эффективные виды иммунотерапии, а также методы борьбы с тяжёлой медикаментозной интоксикацией. Все это дает шансы на выздоровление тем 15% детей, которых сегодня врачам не удается спасти. Доктор Румянцев подчеркнул, что больным с тяжелой формой онкологии будет уделяться особое внимание.

Протокол «Москва-Берлин» - это уникальная разработка российских и немецких врачей, созданная для лечения острого лимфобластного лейкоза у детей и взрослых. Протокол был представлен в 1991 году группой ученых под руководством россиянина Александра Карачунского и гражданина Германии Гюнтера Хенце. Сегодня его применяют 63 российских клиники, а также многие онкоцентры на постсоветском пространстве. Сейчас в России используют четвертую версию протокола, получившую одобрение в 2015 году. Применяя этот протокол, врачи Центра имени Дмитрия Рогачева добились практически полного излечения онкобольных в Москве (до 91,3% пациентов) и до 82% излечившихся в целом по стране. Новую, пятую версию протокола представят на всероссийском рабочем совещании детских онкологов-гематологов России в ноябре 2021 года.

Ранее Александр Румянцев призвал не ограничивать госфинансирование лечения острого лимфобластного лейкоза. По его мнению, при необходимости на лекарства и лечебные процедуры для таких больных должны выделяться дополнительные средства. Детский онколог призывает не экономить на жизни онкобольных и выделять для их спасения столько средств, сколько необходимо. Сейчас на лечение самой распространенной опухоли у детей государство выделяет около 100 тысяч рублей на каждого пациента. В то же время при применении эффективных лекарств и процедур стоимость лечения острого лимфобластного лейкоза может доходить до полутора миллионов рублей.