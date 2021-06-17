Экологические преступления поможет раскрывать видеомониторинг

Тимофей Баженов. Автор фото: Максим Манюров

Телеведущий Баженов пояснил, что такая система в масштабах одного мегаполиса действует в Москве много лет. Она называется «Безопасный город» и уже подтвердила результативность. В прошлом году правоохранительные органы, используя записи видеонаблюдения, раскрыли свыше пяти тысяч преступлений, в том числе сорок убийств.

«Создание единой системы видеонаблюдения позволит сократить преступность в стране, повысит безопасность граждан и что очень важно, в перспективе поможет решить ряд экологических проблем», – высказал свою точку зрения Тимофей Баженов.

По мнению общественника, для борьбы с экологическими правонарушениями требуется дополнительно установить камеры наблюдения на берегах водоёмов, в поймах рек и в лесопарковых зонах Москвы и Подмосковья. Немаловажно, что система видеонаблюдения позволит снизить в лесных насаждениях уровень пожароопасности. Даже если где-то произойдет возгорание, огонь будет своевременно обнаружен и потушен. А также видеомониторинг даст возможность фиксировать автомобили, которые вывозят мусор на несанкционированные свалки, а также устанавливать нарушителей, которые такие свалки устраивают.

Тележурналист Баженов отметил, что искусственный интеллект, который анализирует данные видео мониторинга, способен точно идентифицировать человека благодаря технологии распознавания лиц. В дальнейшем правоохранителям нужно будет лишь установить местонахождение нарушителя и привлечь его к ответственности.