Сергей Собянин: Динамика распространения коронавируса неожиданная в Москве

Мэр города объяснил, что более 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Количество заболевших коронавирусом в столице увеличилось в последние недели. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил 17 июня во время президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с коронавирусом, что, по предварительным данным, рост заболеваемости COVID-19 возрос в городе в три раза.

- Динамика распространения коронавируса неожиданная в Москве, - сказал Сергей Собянин.

Мэр города объяснил, что более 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки. Собянин сказал, что, скорее всего, речь идет о столкновении с новыми штаммами.

- Количество людей, которые заболели COVID-19 выросло с 3000 до 7000. По предварительным данным, количество заболевших будет более 9000 (ежедневно - прим.ред). Это означает, что рост в Москве в три раза, - сказал Сергей Собянин.

Пока столичные врачи с трудом справляются с количеством заболевших, в городе в это время создают до 24 000 коек для заболевших.

- Тем не менее пока справляемся, запас есть, - добавил Сергей Собянин.

В связи с этим в городе ввели обязательную вакцинацию 60% работающих людей. Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что заболеваемость в основном происходит в Москве, области и в Санкт-Петербурге. Сейчас участились поездки на поездах практически в 1,4 раза, что тоже способствует распространению коронавируса.

- Это 60% от общего количества заболевших. В основном, это люди коммуникабельные, от 18 до 29 лет, от 30 до 40 лет, - сказала Анна Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что россияне сталкиваются с новыми штаммами коронавируса, однако отметила, что не меняется лишь способ передачи – воздушно-капельным путем.