Летчик-космонавт Роман Романенко: «Полёт тайконавтов на строящуюся станцию должен стать серьёзным стимулом развития отечественной космонавтки»

Летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко поздравил китайских коллег с успешной миссией на околоземной орбите. Фото: Иван СТЕПАНОВ.

Полет китайских космонавтов на строящуюся на орбите станцию станет важной страницей в истории космонавтики, убежден летчик-космонавт Роман Романенко. Трое космонавтов из Поднебесной 17 июня стартовали в небо на ракете-носителе «Чанчжэн-2F» («Великий поход-2F»). Ракета доставит их корабль «Шэньчжоу-12» на китайскую орбитальную станцию. Герой России, депутат Госдумы напомнил, что это первый полёт Китая на околоземную орбиту за последние пять лет. Роман Романенко убежден, что эта миссия является знаковым событием для всей мировой космической отрасли.

Китайским космонавтам, или тайконавтам, как их принято называть во многих странах Юго-Восточной Азии, предстоит обжить строящуюся на орбите Земли китайскую станцию «Тяньхэ». Они станут первым экипажем новой станции и одновременно ее строителями.

- Первый полёт китайских коллег на строящуюся станцию, с одной стороны, должен стать серьезным стимулом для развития российской пилотируемой программы, с другой – откроет большие возможности совместного освоения космоса, - отметил Роман Романенко. - Полет продлится до сентября, что для Китая, конечно, прорыв и большое достижение. Поздравляю коллег и желаю новых значимых результатов.

Командир экипажа Ни Хайшен и его коллеги Лю Бомин и Тан Хунбо останутся в центральном модуле новой станции на три месяца. Готовясь к важной миссии, члены экипажа провели множество тренировок: их совокупное время составило более 6 тысяч часов. В планах Китая – совершить еще одиннадцать полетов к станции «Тяньхэ» за следующие 1,5 года. Во время этих экспедиций на базовом модуле будут установлены дополнительные солнечные панели. Кроме того, к нему присоединят два лабораторных модуля, в том числе мощный телескоп типа знаменитого "Хаббла". Полноценный запуск станции «Тяньхэ» Китай планирует в конце 2022 года.

К слову, китайским космонавтам удалось поставить своеобразный возрастной рекорд. Командиру экипажа Ни Хайшену - 56 лет, он самый старший среди всех космонавтов Поднебесной. Ни Хайшен уже летал в космос дважды, в том числе на экспериментальной орбитальной станции "Тяньгун-1" в 2013 году. Лю Бомин немного моложе - ему 54 года. Он стал первым китайским космонавтом, вышедшим в открытый космос. Их коллега - 45-летний Тан Хунбо полетел в космос впервые.

Ранее Романенко рассказал о том, что высадка первых российских космонавтов на Луну осуществится приблизительно в 2030 году. Подготовка экипажа для первой в истории нашей страны пилотируемой экспедиции на эту планету уже началась. По словам Романенко, в отряде космонавтов был осуществлен набор именно под лунную программу.

Роман Романенко – летчик-космонавт, полковник Воздушных сил РФ, провел в космосе 333 дней, совершив два полета на орбиту, а также один выход в открытый космос. Завершив карьеру летчика, в 2015 году был избран депутатом Государственной Думы.