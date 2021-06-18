Столичные власти поддержали идею бизнес-сообщества о создании COVID-free ресторанов

Столичные предприниматели предложили Сергею Собянину провести эксперимент и открыть в Москве COVID-free рестораны. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Москве появятся COVID-free рестораны: эксперимент с точками общепита, свободными от ковида, проведут по просьбе бизнес-сообщества. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в блоге на своем персональном сайте. По словам главы города, идея создать такие общественные зоны возникла 17 июня в ходе встречи с членами Федерации рестораторов и отельеров.

- Обсуждали, как в нынешней, очень непростой ситуации будут работать кафе и рестораны. Главный санитарный врач принял решение об обязательной вакцинации работников общепита, но, понятно, что это – длительный процесс: полтора-два месяца. А нам нужно, чтобы кафе и рестораны могли и сегодня продолжать работать. Но при этом – обеспечивая максимальную безопасность посетителей, - написал Сергей Собянин. - В ходе встречи рестораторы предложили организовать точки общепита, свободные от ковида. С завтрашнего дня мы начинаем такой эксперимент. Для начала – в полутора-двух десятках ресторанов.

Мэр столицы рассказал, что подобный опыт уже имеется в других странах. В некоторых европейских государствах, а также в Израиле посетителей в рестораны пускают только при наличии отрицательного ПЦР-теста либо после вакцинации. Глава города поделился своими предложениями по поводу того, в каком формате могли бы работать COVID-free рестораны в Москве.

- Мы подразумеваем, что 100% вакцинированных сотрудников, и гости, которые приходят либо вакцинированы, либо переболевшие с антителами. И этим ресторанам возможно работать без ковид-ограничений, - отметил Сергей Собянин. - Но здесь, конечно, есть определенное «но». Самое простое решение – сделать допуск только вакцинированным. С переболевшими сложнее – надо брать кровь, проводить ИФА-тестирование. Это и технологически, и психологически непростая задача. Что касается работников общепита, то 100-процентную вакцинацию быстро невозможно сделать. Потребуется длительный период, месяц-полтора.

Для начала мэр столицы предлагает запустить эксперимент в ограниченном числе ресторанов – не более полутора десятков, посмотреть, насколько он окажется удачным, и только потом растиражировать этот опыт на другие заведения общепита. Вход в COVID-free рестораны, по мнению Собянина, можно предоставлять по QR-кодам, которые подтверждали бы, что посетитель сделал прививку от COVID-19.

- Объявим эти рестораны «бесковидными» территориями, для посещения которых нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию, который люди будут скачивать с сайта госуслуг. За неделю настроим информационную систему контроля, отработаем технологию, поймем, как она работает. И тогда можно будет тиражировать этот опыт, - считает мэр столицы.

Глава города напомнил, что пациентам до 18 лет прививку от коронавируса делать пока нельзя. Поэтому для детей мэр столицы предлагает сделать исключение в тех случаях, когда они приходят со взрослыми.

Напомним, накануне главный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление об обязательной вакцинации всех горожан, работающих в сфере торговли и услуг.