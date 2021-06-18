Эксперты положительно оценили инициативу по увеличению бюджетных мест в вузах

По словам вице-спикера Госдумы Петра Толстого, поступить на бюджет смогут 60% российских выпускников. Фото: Александр ЧИКИН.

Увеличение числа бюджетных мест в российских вузах даст возможность талантливой молодежи поступить на бесплатное обучение, а также поможет решить проблему кадрового дефицита в регионах, считает политолог Иван Скориков. Эксперт поддержал заявление вице-спикера Госдумы Петра Толстого, выступающего за широкий доступ выпускников к бесплатному образованию.

- Наше государство доказывает, что оно социальное не только строчкой в Конституции, но и реальными делами. Столь открытого доступа к бесплатному высшему образованию нет ни в одной стране, - подчеркнул Иван Скориков. - Молодые россияне чувствуют себя защищенными. Наши школьники и их родители понимают, что государство обеспечит им качественное образование при достойном обучении.

Политолог также отмечает, что расширение бесплатного образования в российских вузах положительно скажется на международном имидже России. Кроме того, оно продиктовано запросом на социальную справедливость внутри страны. Не во всех российских регионах уровень доходов позволяет семьям оплачивать высшее образование своих детей-студентов.

Ранее депутат Госдумы Петр Толстой заявил, что поступить на бюджетное обучение смогут порядка 60% выпускников российских школ. По поручению президента Владимира Путина в высших учебных заведениях страны дополнительно откроют 45 тысяч бюджетных мест. При этом не меньше 70% от этого числа отдадут субъектам РФ, где кадровый голод ощущается особенно остро.

- В итоге порядка 60 процентов наших выпускников смогут поступить на «бюджет». Скажите, в какой еще стране такой широкий доступ к бесплатному высшему образованию? - отметил Петр Толстой.

Депутат уверен, что благодаря увеличению количества бюджетных мест в вузах выпускники будут оставаться в родных регионах и развивать их экономику. В этом случае региональным властям не придется привлекать сотрудников из других мест России или мигрантов.

По мнению политолога Анны Федоровой, большее число бюджетных мест в вузах поможет молодым людям вне зависимости от социального статуса и благосостояния их семей получить качественное высшее образовании просто на основании хорошей успеваемости в школе.

- Я сама училась на бюджете и не знаю, как сложилась бы судьба, если бы такой возможности не было, - отметила политолог. - России нужно сохранять такой подход любой ценой, это важно для человеческого потенциала, и хорошо, что во властных структурах это понимают.

Анна Фёдорова отметила важность стратегии властей, решивших отдать львиную долю новых бюджетных мест региональным вузам. Таком образом, отмечает эксперт, в нашей стране будут сбалансированы кадровые резервы.

Напомним, в России в этом году сдают ЕГЭ более 724 тысяч человек, из них 630 тысяч – это выпускники 2021 года. Госэкзамены стартовали 31 мая (в этот день выпускники сдавали литературу, географию и химию) и продлятся до 25 июня, когда школьники будут сдавать последний экзамен - по информатике и информационно-коммуникационным технологиям.