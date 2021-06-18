Эксперты положительно оценили инициативу по увеличению бюджетных мест в вузах

По словам вице-спикера Госдумы Петра Толстого, поступить на бюджет смогут 60% российских выпускников. Фото: Александр ЧИКИН.

Увеличение числа бюджетных мест в российских вузах даст возможность талантливой молодежи поступить на бесплатное обучение, а также поможет решить проблему кадрового дефицита в регионах, считает политолог Иван Скориков. Эксперт поддержал заявление вице-спикера Госдумы Петра Толстого, выступающего за широкий доступ выпускников к бесплатному образованию.

- Наше государство доказывает, что оно социальное не только строчкой в Конституции, но и реальными делами. Столь открытого доступа к бесплатному высшему образованию нет ни в одной стране, - подчеркнул Иван Скориков. - Молодые россияне чувствуют себя защищенными. Наши школьники и их родители понимают, что государство обеспечит им качественное образование при достойном обучении.

Ранее депутат Госдумы Петр толстой заявил, что поступить на бюджетное обучение смогут порядка 60% выпускников российских школ. По поручению президента Владимира Путина в высших учебных заведениях страны дополнительно откроют 45 тысяч бюджетных мест. При этом не меньше 70% от этого числа отдадут субъектам РФ, где кадровый голод ощущается особенно остро.

- В итоге порядка 60 процентов наших выпускников смогут поступить на «бюджет». Скажите, в какой еще стране такой широкий доступ к бесплатному высшему образованию? - отметил Петр Толстой.

Депутат уверен, что благодаря увеличению количества бюджетных мест в вузах выпускники будут оставаться в родных регионах и развивать их экономику. В этом случае региональным властям не придется привлекать сотрудников из других мест России или мигрантов.