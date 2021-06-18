Синоптики предупредили москвичей о 33-градусной жаре на следующей неделе

Синоптики прогнозируют до +33 °С в Москве на следующей неделе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На следующей неделе температура воздуха в Москве превысит климатическую норму на 5-6 градусов. Об этом заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По словам синоптика, осадков в ближайшие дни не ожидается.

«В выходные дни ожидается +30…+32 °С. Погода будет солнечной, без осадков. Для метеозависимых людей это, конечно, некомфортная погода, потому что температура воздуха, во-первых, будет на 5—6 °С выше климатической нормы, а во-вторых, для людей в городе температура выше +25 °С уже считается некомфортной», — цитирует Позднякову RT.

Как прогнозирует специалист, такая погода продержится в столичном регионе примерно до середины следующей недели.

«Температура будет очень высокой и в начале следующей недели ожидается также +30…+33 °С. Небольшое понижение температуры и кратковременные дожди в Москве возможны только в середине недели, 23 июня», - отметила Позднякова.

Добавим, в Москве из-за жаркой погоды объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать на территории региона до 11 утра 21 июня, передает РИАМО.

Напомним, ранее синоптики пообещали москвичам идеальный июль. Средняя дневная температура в этом месяце будет держаться на уровне +22…+27 градусов, сообщает телеканал «360».