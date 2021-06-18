Роман Романенко принял участие в открытии выставки, посвящённой космонавту Алексею Губареву. Фото: Иван СТЕПАНОВ.

В Московском музее космонавтики на ВДНХ 18 июня открылась выставка «Орбита жизни Алексея Губарева». Экспозиция посвящена прославленному летчику-космонавту, Герою Советского Союза, налетавшему в космосе 37 дней 11 часов 35 минут и 45 секунд. В этом году Алексею Александровичу Губареву исполнилось бы 90 лет, а 2020 год стал юбилейным для его первого полета. Во время торжественной церемонии красную ленточку, символизирующую открытие выставки, перерезал летчик-космонавт, герой России Роман Романенко и его коллеги Александр Лавейкин, Валерий Токарев и Сергей Залётин.

- Я с радостью принял приглашение, потому что событие для меня знаковое. С семьёй Алексея Александровича я знаком с детства, мы были соседями, - рассказал Роман Романенко. - Он был для меня одним из примеров самоотверженности и настойчивости в достижении цели. Его вклад в развитие пилотируемой космонавтики трудно переоценить: с его первого полёта началось использование долговременной орбитальной станции «Салют–4», а во время второго полета была открыта уникальная программа «Интеркосмос».

Отец Романа Романенко летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Юрий Романенко работал вместе с Алексеем Губаревым на околоземной орбите. Помощь в организации выставки оказала дочь космонавта Ольга Губарева. Посетители экспозиции смогут увидеть личные вещи Героя Совесткого Союза, в том числе парадный генеральский китель, тренировочный нагрузочный костюм «Пингвин», лётную куртку и шлемофон. Отдельно представлены документы и бортовые инструкции, а также экспонаты, рассказывающие об увлечениях космонавта – теннисная ракета и фотоаппарат. Познакомиться с выставкой «Орбита жизни Алексея Губарева» можно будет до декабря 2021 года.

Алексей Губарев совершил два полета в космос. После завершения летной карьеры в 1981 году он продолжил работу в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, занимая командные должности. В 1982 году Алексей Александрович защитил кандидатскую диссертацию, кроме того он стал автором 16 научных работ, а также книг «Притяжение невесомости» и «Орбита жизни». Его имя носит малая планета № 2544.