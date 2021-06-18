Евгений Попов: В поддержку реставрации Покровского храма в Филях собраны сотни подписей горожан

Евгений Попов встретился с настоятелем Покровского храма в Филях, протоиереем Борисом Михайловым. Фото: Екатерина ТИХОНОВА.

Покровский храм в Филях необходимо как можно скорее реставрировать, заявил журналист канала «Россия 1» Евгений Попов. Телеведущий 18 июня встретился с настоятелем храма протоиереем Борисом Михайловым и руководителем Департамента культурного наследия столицы Алексеем Емельяновым, чтобы обсудить вопросы финансирования и подготовку документов, необходимых для получение гранта. Евгений Попов рассчитывает, что городские власти выделят средства на реконструкцию, которая позволит вернуть зданию первозданный вид.

Храм был построен в 1690-1694 годах на средства Льва Нарышкина, брата царицы Натальи Кирилловны.

- Безусловно, здание нужно как можно скорее реставрировать. Это одно из красивейших архитектурных сооружений Москвы, прекрасный пример «нарышкинского» барокко, - подчеркнул Евгений Попов. - Городские власти готовы выделить бюджетные средства на его восстановление. Сегодня обсудили варианты реконструкции с настоятелем храма и руководителем Мосгорнаследия. Планируется, что внизу будет храм для богослужений, а наверху – музей. По сути, здесь и сейчас находится древлехранилище, даже проходят выставки. Но историческим экспонатам нужны особые условия для хранения и экспозиции.

Евгений Попов пообещал настоятелю храма, что проложит добиваться реконструкции уникального здания. Телеведущий уже провел несколько встреч с представителями Министерства культуры РФ и Мосгорнаследия, после которых появился шанс на финансирование реставрации из бюджетных средств. Сейчас готовится проектно-сметная документация, а пока волонтеры из штаба Евгения Попова собирают подписи под петицией в поддержку реконструкции. По словам телеведущего, добровольцы уже собрали сотни подписей.

- Считаю, что храму Покрова Пресвятой Богородицы в Филях необходимо вернуть первоначальный облик, чтобы он стал местом притяжения не только жителей района, но также всех москвичей и гостей столицы, - говорит заведующая филиалом «Филевский парк» территориального центра социального обслуживания «Можайский» Татьяна Чистякова. - Думаю, что и территории возле храма необходимо уделить особое внимание. Здесь можно разбить великолепный парк, в котором с удовольствием будут проводить время и пенсионеры, и дети, и молодежь нашего района и города.