Депутат Госдумы Ирина Белых предложила ввести в школах обязательный предмет по изучению угроз в киберпространстве

Депутат Госдумы Ирина Белых предлагает ввести в российских школах обязательный предмет по изучению угроз в киберпространстве. По ее мнению, это поможет защитить детей от опасностей, подстерегающих их в Интернете. Парламентарий является куратором программы «Безопасное детство» и уже не один год занимается вопросами защиты несовершеннолетних в Сети.

Ирина Белых считает, что из-за стремительной цифровизации всех сфер и широкого распространения гаджетов в нашей жизни появились не только новые возможности, но и опасности. Чтобы защитить детей от возможных угроз, нужно выработать системную стратегию по их предотвращению в соцсетях и Интернете. Парламентарий уверена, что школьников необходимо учить правилам поведения в Сети так же, как и всему остальному.

- Мы учим детей правилам дорожного движения, правилам поведения в обществе, правилам гигиены. Переходить улицу на красный свет нельзя, перед едой надо мыть руки. Вот в такой доступной, понятной для детей форме нужно объяснять им правила поведения в сети Интернет. Не строго запрещать, а аргументировано, с демонстрацией конкретных примеров, разъяснять возможные варианты потенциальных угроз. Вырабатывать у детей «цифровой иммунитет», чтобы ребенок самостоятельно мог идентифицировать потенциальную опасность и адекватно на нее реагировать, - подчеркнула Ирина Белых.