Летчик-космонавт Романенко отметил важность вакцинации от COVID-19 в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки

Летчик-космонавт, Герой России, депутат Госдумы Роман Романенко встретился с сотрудниками московских поликлиник накануне Дня медицинского работника. Фото: Иван СТЕПАНОВ.

Прививку от коронавируса должен сделать каждый, кто заботится о своем здоровье и благополучии окружающих, считает летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко. На встрече с сотрудниками московских поликлиник накануне Дня медицинского работника Депутат Госдумы напомнил о важности вакцинации от COVID-19 во время пандемии. Особенно значение прививок возросло сейчас, когда ситуация с заболеваемостью ковидом в Москве продолжает ухудшаться.

- Считаю, что прививку необходимо сделать каждому. Сам недавно прошёл процедуру вакцинации, буквально на днях мне поставили второй компонент «Спутника», - рассказал Роман Романенко. - Только коллективный иммунитет способен справиться с пандемией.

В ходе встречи летчик-космонавт вручил медикам благодарственные письма за добросовестную работу, высокий профессионализм и верность профессии. Депутат Госдумы поблагодарил врачей за их героический труд во время пандемии коронавируса.

В Москве за последние дни существенно выросла заболеваемость коронавирусом. По словам экспертов, столицу атаковали новые мутировавшие штаммы COVID-19. Теперь все чаще заражаются не только люди пожилого возраста, но и дети, подростки и взрослые до 60 лет, подчеркнула главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева. Оценив эпидемиологическую ситуацию в городе как неблагополучную, специалисты Роспотребнадзора рекомендовали вакцинировать до 60% населения столицы. По их мнению, это позволит избежать тотального локдауна. В Москве на данный момент прививку от коронавируса сделали 1,8 миллиона человек - всего 14% от общего населения города.

Накануне главный санитарный врач Москвы подписала постановление об обязательной вакцинации всех горожан, работающих в сфере торговли и услуг. Сделать прививку от COVID-19 необходимо всем жителям столицы, занятым в торговле, индустрии красоты, гостиничном бизнесе, такси, сфере общепита. Кроме того, вакцинацию нужно пройти сотрудникам театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных комплексов, детских развлекательных центров и детских лагерей дневного пребывания. Прививку обязаны сделать все, кто работает на любых массовых событиях. Это сотрудники культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий.

Распоряжение Роспотребнадзора обязывает работодателей до 15 июля привить первым компонентом вакцины не меньше 60% сотрудников. Еще через месяц они должны получить второй компонент вакцины.

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, 19 июня в городе зафиксировали рекордное число заразившихся инфекцией. За прошедшие сутки COVID-19 диагностировали у 9120 человек. Это максимальный показатель с начала пандемии. За сутки в московских госпиталях скончались 76 человек. Всего с начала пандемии в столице зафиксировано более 1,2 миллиона случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 скончались 21 352 горожан.