Москвичам объяснили, что антитела к COVID-19 не являются противопоказанием к прививке

Жители Москвы в ближайшее время смогут начать ревакцинироваться, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителям столицы в ближайшее время будет доступна ревакцинация, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Вице-мэр рассказала, что сама уже сделала повторную прививку. Наверняка эта услуга будет востребована горожанами, проходившими вакцинацию еще осенью или зимой.

- Сейчас действительно вырос спрос на то, чтобы пройти повторную вакцинацию. Особенно это актуально для тех, кто привился еще осенью или зимой. Многие хотят повысить свою защиту и сделать прививку еще раз, чтобы максимально снизить риск заболевания. Например, я сама ревакцинирована, - рассказала Анастасия Ракова в интервью ТАСС. - Буквально вчера на федеральном уровне было озвучено, что ревакцинация в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации необходима гражданам спустя шесть месяцев после первой прививки. В ближайшее время мы откроем такую возможность в наших пунктах вакцинации и будем повторно принимать людей на прививку.

Анастасия Ракова отметила, что эксперты не считают наличие в организме антител к COVID-19 противопоказанием к прививке.

- В перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится. Кроме того, не существует как единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания у человека иммунитета, так и системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам вируса, - подчеркнула вице-мэр.

Уже установлено что резкая заболеваемость в Москве связана с добравшимся до нас индийским штаммом коронавируса. В этой ситуации врачи советуют вакинироваться без оглядки на уровень антител.

- Другими словами, человек с антителами, идущий на прививку, ничего не потеряет, а только усилит свою защиту, - отметила Анастасия Ракова. - Кроме того, наличие антител вовсе не означает, что человек не является переносчиком вируса. Это не гарантия ни для тебя самого, ни для окружающих.

Вице-мэр также прокомментировала введение обязательной вакцинации для работников торговли и сферы услуг. Напомним, до 15 июля руководители организаций обязаны вакцинировать до 60% своих сотрудников первым компонентом вакцины, и до 15 августа - вторым.

- В эту долю - 60% работников - входят исключительно вакцинированные. Они могут быть привиты любой зарегистрированной вакциной. В оставшихся 40% как раз учитываются те, кто имеют временные медицинские отводы, те, кто переболели коронавирусом и другие лица на усмотрение самих организаций, - сообщила Анастасия Ракова.

Вице-мэр привела в пример статистику: людей, получивших за последние полгода положительный результат ПЦР-теста, то есть точно переболевших коронавирусом и, значит, безопасных сейчас для окружающих, в Москве около 500 тысяч человек. Учитывая общее число сотрудников сферы экономики – это примерно 3,5-4 миллиона человек, трудно представить себе предприятие, на котором больше 40% сотрудников имеют хронические заболевания, препятствующие вакцинации, или болели COVID-19 в течение последних шести месяцев.