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Общество19 июня 2021 19:35

Защитили память о подвиге врачей: Дмитрий Саблин вместе с волонтерами высадил липовую аллею

Накануне Дня Медицинского работника представители «Боевого братства» поблагодарили медиков за труд
Ксения БОГДАНОВА
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Депутат Госдумы Дмитрий Саблин вручил врачам МКЦИБ почетные награды «Боевого братства» - медали «За верность». Фото: Семен ВАСИЛЕВИЧ.

Депутат Госдумы Дмитрий Саблин вручил врачам МКЦИБ почетные награды «Боевого братства» - медали «За верность». Фото: Семен ВАСИЛЕВИЧ.

В благодарность врачам Московского клинического центра инфекционных заболеваний (МКЦИБ) в поселении Вороновское Троицкого административного округа теперь растет липовая аллея. Накануне Дня Медицинского работника, 18 июня, ее высадили представители всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и ребята из «Волонтерской роты». По словам зампреда «Боевого братства», депутат Государственной Думы Дмитрия Саблина, аллея увековечит для будущих поколений героический труд врачей во время пандемии COVID-19.

Дмитрий Саблин вручил врачам МКЦИБ почетные награды «Боевого братства» - медали «За верность». Депутат Госдумы сравнил визит в Вороновскую больницу с поездкой на передовую и поблагодарил медиков за их борьбу с коронавирусной инфекцией.

- Мы защищаем память о подвиге врачей для будущих поколений. Пусть эти деревья напоминают им о тех сражениях, которые ведут медики в борьбе с COVID-19 в самый кризисный период, - отметил Дмитрий Саблин.

Заместитель председателя «Боевого братства» также поблагодарил добровольцев «Волонтерской роты» за самоотверженную работу и помощь врачам.

- Вы настоящие помощники врачам и жителям в это непростое время. Сейчас, когда ситуация с коронавирусом вновь продолжает развиваться в худшую строну, вы на передовой, - подчеркнул Дмитрий Саблин. - Каждый день, в каждом поселении округа вы откликаетесь и оказываете в разной форме помощь тем, кто в ней нуждается. Спасибо за ваш труд. Берегите себя!

Депутат Госдумы сообщил, что направил обращение в профильные ведомства с просьбой оборудовать тротуары от парковки до входа. Они помогут сократить дорогу пациентов до больницы, что немаловажно для людей старшего возраста.

- Мы защищаем труд врачей и создаем максимально комфортные условия для работы медперсонала и лечения пациентов, чтобы учреждения здравоохранения в Новой Москве сохраняли лидирующие позиции не только в стране, но и в мире, - отметил депутат Госдумы.

Представители ГБУ «Автомобильные дороги» подтвердили, что приняли в работу обращение парламентария. В ближайшее время специалистами будет проведена предварительная оценка оценки объема работ, необходимых для укладки тротуаров в МКЦИБ.

Ранее Дмитрий Саблин сообщил, что в Новой Москве будет построена часовня памяти подвига Евгения Родионова и других военнослужащих, отдавших свои жизни в Великой Отечественной войне, в Афганистане и в Чечне. В этом году исполняется 25 лет со дня гибели Евгения Родионова. Часовня появится в Новой Москве, в деревне Сатино-Русское на территории Храма Вознесения неподалеку от воинского захоронения Евгения Родионова.

В январе 1996 года Родионов был направлен в Назрановский пограничный отряд. Солдат-срочник из Пензенской области вместе с товарищами попал в плен к террористам и провел в нем около ста дней, подвергаясь жестоким пыткам. Боевики предложили Евгению сохранить жизнь, если тот снимет нательный крестик. Но Родионов отказался и был жестоко казнен.