Защитили память о подвиге врачей: Дмитрий Саблин вместе с волонтерами высадил липовую аллею

Депутат Госдумы Дмитрий Саблин вручил врачам МКЦИБ почетные награды «Боевого братства» - медали «За верность». Фото: Семен ВАСИЛЕВИЧ.

В благодарность врачам Московского клинического центра инфекционных заболеваний (МКЦИБ) в поселении Вороновское Троицкого административного округа теперь растет липовая аллея. Накануне Дня Медицинского работника, 18 июня, ее высадили представители всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и ребята из «Волонтерской роты». По словам зампреда «Боевого братства», депутат Государственной Думы Дмитрия Саблина, аллея увековечит для будущих поколений героический труд врачей во время пандемии COVID-19.

Дмитрий Саблин вручил врачам МКЦИБ почетные награды «Боевого братства» - медали «За верность». Депутат Госдумы сравнил визит в Вороновскую больницу с поездкой на передовую и поблагодарил медиков за их борьбу с коронавирусной инфекцией.

- Мы защищаем память о подвиге врачей для будущих поколений. Пусть эти деревья напоминают им о тех сражениях, которые ведут медики в борьбе с COVID-19 в самый кризисный период, - отметил Дмитрий Саблин.