Петр Толстой: Членство в «Единой России» должно восприниматься как большая ответственность перед обществом

Секретарь Московского городского регионального отделения "Единой России", депутат Госдумы Петр Толстой рассказал об итогах съезда партии. Фото: Александр ЧИКИН.

Впереди у «Единой России» много кропотливой работы, которая потребует максимальной самоотдачи, подчеркнул секретарь Московского городского регионального отделения партии Петр Толстой. Комментируя итоги XX-го съезда «Единой России», прошедшего 19 июня, он особенно отметил приоритетные направления, обозначенные президентом России Владимиром Путиным. Обращаясь к членам партии, глава государства призвал их ответственно отнестись к потребностям граждан страны и почувствовать, чем живет каждый россиянин.

- Членство в партии «Единая Россия» должно восприниматься не только как возможность построить политическую карьеру, но и как большая ответственность перед обществом. Поэтому федеральный список на выборах возглавят лучшие из лучших, давно заслужившие доверие людей: Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко, Елена Шмелева и Анна Кузнецова, – подчеркнул Толстой.

Вице-спикер Госдумы напомнил, что тема заботы о многодетных семьях стала одной из ключевых в выступлении президента РФ. У «Единой России» есть немало инициатив по новым мерам поддержки родителей с двумя и более детьми, которые партия намерена реализовать во время работы Госдумы следующего созыва.

- В частности, семьи с двумя и более детьми будут освобождены от подоходного налога при продаже квартиры, если в течение года они покупают на эти деньги новую, – рассказал Петр Толстой.

Парламентарий считает важным и поддержку молодежи, которая пока что только ищет свой путь в жизни. Один из таких шагов – увеличение числа бюджетных мест в высших учебных заведениях.

- Увеличение количества бюджетных мест в вузах – это лишь один из многих шагов, которые необходимо предпринять, чтобы у самых активных и талантливых были все возможности для роста, развития и построения своего будущего, - отметил Петр Толстой. - Предстоит строительство и ремонт школ, развитие среднего профессионального образования, развитие инфраструктурных проектов в регионах, которые обеспечат новые рабочие места и дадут молодым специалистам возможность найти работу там, где они родились и выросли.

XX съезд «Единой России» прошел 19 июня в московском «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной. В его работе приняли участие делегаты из всех регионов России – секретари отделений партии, депутаты, губернаторы, члены правительства. Открыл съезд президент России Владимир Путин. Делегаты съезда утвердили список кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму этой осенью. Участники съезда также одобрили главные направления предвыборной Программы партии. Затем программный документ ждет обсуждение в российских регионах. После этого его доработают с учетом предложений избирателей и экспертов.

Напомним, Петр Толстой был избран секретарем Московского городского регионального отделения "Единой России" 31 мая во время XXV конференции Московского городского реготделения партии. Кроме того, на конференции были подведены итоги предварительного голосования "ЕР" по списку кандидатов на выборы депутатов Госдумы от Москвы. По результатам праймериз Толстой вошел в тройку лидеров.