Собянин заявил, что сделавшие прививку давно могут быть подвержены новому штамму

Вакцинировавшиеся от COVID-19 люди могут заразиться новым, более агрессивным штаммом вируса в случае, если у них снизилось количество антител или упал иммунитет, сообщил Сергей Собянин. Мэр города объяснил, что тем, кто делал прививку давно, осенью или зимой, потребуется ревакцинация. Сейчас в Москву пришел более агрессивный индийский штамм коронавируса, для которого организму требуется более сильная защита.

- Мы уже имеем дело с новым штаммом, с новой мутацией индийского штамма. Так называемую Дельту, которая агрессивнее, тяжелее. То есть она быстрее заражает, быстрее проникает в организм, и уровень иммунитета для того, чтобы оградить себя от индийского штамма, нужно чтобы он был в два раза выше по сравнению с уханьским. В два раза, - отметил Сергей Собянин в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1». - Поэтому мы видим и повторные заболевания, видим заболевания у тех, кто сделал прививку.

Мэр города предупредил, что для того, чтобы противостоять индийскому штамму, уровень иммунитета должен быть в два раза выше по сравнению с уханьским.

- Это означает то, что те люди, которые не заболели бы в предыдущем штамме китайского коронавируса, сегодня могут заболеть, - предупредил глава города. - То есть иммунный статус человека, уровень иммунитета для того чтобы оградить себя от индийского штамма, надо чтобы он был в два раза выше по сравнению с уханьским.

По словам Сергея Собянина, городские власти собираются ввести возможность ревакцинации для тех, кто делал прививку еще осенью или зимой.

- Те, кто давно прививку сделали, у них статус падает, титры падают, поэтому для многих требуется, наверное, ревакцинация, о чем мы и говорили уже, - сообщил мэр Москвы.