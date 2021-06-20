Министр труда: Не прошедшего вакцинацию сотрудника можно отстранить от работы

Сотрудника, не прошедшего вакцинацию, по закону можно отстранить от работы, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова.

- Если решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято, то для работников, которые поименованы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной, - пояснил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Руководитель Минтруда пояснил, что если работник отказывается от вакцинации по необъективным причинам (например, если у него нет противопоказаний к прививке), то на время эпидемии работодатель может отстранить его от работы без сохранения зарплаты.

Напомним, главный санитарный врач по Москве Елена Андреева подписала постановление об обязательной вакцинации всех горожан, работающих в сфере торговли и услуг. Сделать прививку от COVID-19 необходимо всем жителям столицы, занятым в торговле, индустрии красоты, гостиничном бизнесе, такси, сфере общепита. Кроме того, вакцинацию нужно пройти сотрудникам театров, кинотеатров, концертных залов, фитнес-центров, спортивных комплексов, детских развлекательных центров и детских лагерей дневного пребывания.

Распоряжение Роспотребнадзора обязывает работодателей до 15 июля привить первым компонентом вакцины не меньше 60% сотрудников. Еще через месяц они должны получить второй компонент вакцины.