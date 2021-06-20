Телеведущий Евгений Попов: «Достичь амбициозных целей, о которых сказал Президент, можно только повысив качество жизни людей»

Ведущий телепрограммы «60 минут» Евгений Попов прокомментировал итоги XX-го съезда партии «Единая Россия», прошедшего 19 июня в Москве. Перед делегатами выступил президент России Владимир Путин. Обращаясь к членам партии, глава государства призвал их ответственно отнестись к потребностям жителей страны и почувствовать, чем живет каждый россиянин. Евгений Попов убежден, что для достижения целей, намеченных президентом РФ, необходимо повышение благосостояния и качества жизни россиян.

Телеведущий собирается участвовать в выборах в Госдуму и в качестве кандидата сейчас проводит множество встреч с жителями Москвы. Общение с горожанами выявило множество проблем, которые есть и в других регионах России. Поэтому Евгений Попов предлагает разработать Национальный стандарт благополучия. Журналист предлагает включить в него базовый доход и набор услуг, которыми должен быть обеспечен каждый житель России. По словам Попова, такой стандарт станет расширенной системой гарантий качества жизни россиян, принятой на государственном уровне.

- Нужно закрепить равный доступ для всех к социальной инфраструктуре, независимо от статуса, места проживания и материального положения. Сегодня я выслушал выступление президента и убедился в необходимости такого подхода, - отметил Евгений Попов.

Национальный стандарт благополучия станет комплексным сводом нормативов, которые будут гарантировать россиянам достойную жизнь во всех важных сферах, включая образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство.

- Глава государства обратил внимание на отличия в уровнях доступности здравоохранения разных регионов. Да, нам нужны высокие общие стандарты на всей территории страны. Я уже сталкивался с «ручным» решением проблем в сфере здравоохранения. Думаю, что внедрение единой планки качества позволит таких ситуаций избегать, - убежден Евгений Попов.