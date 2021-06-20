Академик РАН Румянцев готов реализовывать предложенную Путиным программу медицинской реабилитации

Главный детский онколог-гематолог России, руководитель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев готов участвовать в разработке системы медицинской реабилитации. Фото: Ольга МАКАРОВА.

Медицинская реабилитация – важная часть лечения больных, развитие этой сферы здравоохранения существенно улучшит качество жизни россиян, - убежден главный детский онколог-гематолог России, руководитель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев. Академик РАН, давно выступающий за обеспечение всех пенсионеров бесплатными путевками в здравницы страны, прокомментировал выступление президента Владимира Путина на XX съезде «Единой России». Съезд единороссов состоялся 19 июня в столичном «Экспоцентре».

Александр Румянцев сообщил, что специалисты Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева готовы поделиться своим опытом и поучаствовать в создании программы комплексной реабилитации для жителей всей страны.

- Владимир Путин нацелил партию «Единая Россия» и руководителей страны на развитие реабилитации граждан. Хочу напомнить, что реабилитация, наряду с профилактикой и лечением, является неотъемлемой частью врачебной профессии, - отметил Александр Румянцев. - Мы в Центре им. Д. Рогачева уделяем реабилитации особое внимание и готовы участвовать в разработке такой программы для всей страны. Только подходя к здоровью человека комплексно, мы можем добиться заметного улучшения качества жизни.

Владимир Путин обратил внимание единороссов на необходимость качественного развития системы медицинской реабилитации. Президент поставил задачу уже в этом году запустить специальную общероссийскую программу сроком до 2026 года. Глава государства поручил выделить на ее реализацию не менее 100 миллиардов рублей. Президент напомнил, что последствия коронавируса для организма до сих пор не изучены, и реабилитация поможет восстановиться людям, переболевшим COVID-19. При этом Владимир Путин призвал жителей страны активней вакцинироваться. «Прививаться лучше, чем болеть», - подчеркнул руководитель страны.

Ранее Александр Румянцев заявил, что Россия должна обеспечивать бесплатными путевками до 3 миллионов человек в год. Академик РАН предложил создать специальный орган, который взял бы на себя задачу управления санаторно-курортным движением. Известный онколог убежден, что полноценное выздоровление пациентов невозможно без эффективной реабилитации. Александр Румянцев считает, что необходимо принять на федеральном уровне специальные программы санаторно-курортного лечения для каждой группы населения нашей страны: для пожилых людей, для детей, для работающих россиян.

- Ежегодно Москва выделяет около 300 тысяч путевок для своих жителей. Поскольку население Москвы составляет примерно 10% от населения всей России, то в масштабах страны нам нужно 3 миллиона путевок каждый год, чтобы обеспечить потребность в санаторно-курортном лечении пенсионеров, детей с родителями и работающего населения, - уверен Александр Румянцев.