«Оранжевый» уровень погодной опасности из за жары продлили в Москве и Подмосковье

В Москве и Подмосковье удерживается аномальная жара Фото: Иван МАКЕЕВ

«Оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Москве и Московской области до 23:00 вторника, 22 июня. Предупреждение на территории столичного региона действует из-за аномальной жары, сообщили в Гидрометцентре.

«Оранжевый» — это третий уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий или нанесением ущерба.

Как отмечают специалисты, в Москве и области установилась аномально жаркая погода, температура воздуха превышает климатическую норму на семь градусов, пишет РИАМО.

Добавим, по данным Центра погоды «Фобос», в ближайшую неделю воздух в столичном регионе может прогреться до 36 градусов тепла. Жителей и гостей города ждет «африканский» зной, на предстоящей неделе в столице может быть установлено 5-6 дневных температурных рекордов, передает Москва 24.

В частности, ожидается, что уже в понедельник, 21 июня, погода в столице может побить 65-летний рекорд. Синоптики полагают, что температура сегодня может превысить отметку 31,1 градуса, передает телеканал «360».