Главный детский онколог-гематолор Алекснадр Румянцев поддержал выдвижение Дениса Проценко в Госдуму

Основатель Центра имени Дмитрия Рогачева, главный детский онколог-гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев считает, что такие высококвалифицированные врачи, как Денис Проценко, усилят состав Госдумы. Фото: Ольга МАКАРОВА.

Основатель Центра имени Дмитрия Рогачева, главный детский онколог-гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев поддержал решение главврача ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» Дениса Проценко баллотироваться на выборах в Госдуму. Академик РАН подчеркнул: то, что «Единая Россия» включила руководителя ковидного госпиталя в Коммунарке в лидеры федерального списка, говорит об особом внимании, которое государство уделяет здравоохранению и развитию медицины в нашей стране. По его мнению, такие высококвалифицированные врачи, как Денис Проценко, усилят состав Госдумы.

Напомним, 19 июня во время XX-го съезда «Единой России» президент Владимир Путин предложил включить Дениса Проценко в первую пятерку федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы. Глава государства подчеркнул, что в Топ-5 входят как «политические тяжеловесы», так и относительно новые персоны, но все они определяют наиболее важные направления жизни.

- Во время эпидемии COVID-19 Денис Проценко проявил себя настоящим лидером и в считанные недели сумел эффективно выстроить работу и противостоять коронавирусной инфекции. Считаю его включение в пятерку федерального списка «Единой России» совершенно заслуженным, - отметил Александр Румянцев. - Проценко знает о проблемах здравоохранения не понаслышке. Уверен, что он сумеет в своем новом качестве поспособствовать тому, чтобы отечественная медицина сделала рывок в своем развитии.

Выступая перед делегатами съезда «Единой России», Владимир Путин назвал технологическую модернизацию сферы здравоохранения, усиление ее кадрового состава и четкую организацию работы всех поликлиник и больниц одним из главных приоритетов государства. Президент также обратил внимание единороссов на необходимость развития системы медицинской реабилитации и поставил задачу уже в этом году запустить специальную общероссийскую программу сроком до 2026 года. Глава государства поручил выделить на ее реализацию не менее 100 миллиардов рублей. Владимир Путина напомнил, что последствия коронавируса для организма до сих пор не изучены, и реабилитация поможет восстановиться людям, переболевшим COVID-19.

Ранее Александр Румянцев сообщил, что специалисты Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева готовы поделиться своим опытом и поучаствовать в создании программы комплексной реабилитации.

- Мы в Центре им. Д. Рогачева уделяем реабилитации особое внимание и готовы участвовать в разработке такой программы для всей страны. Только подходя к здоровью человека комплексно, мы можем добиться заметного улучшения качества жизни, - подчеркнул Александр Румянцев.

Онколог с мировым именем убежден, что Россия должна обеспечивать бесплатными путевками до 3 миллионов человек в год. Академик РАН предложил разработать бесплатные программы санаторно-курортного лечения для каждой группы населения нашей страны: для пожилых людей, для детей, для работающих россиян.