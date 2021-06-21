Доктор Румянцев призвал принять закон «О здоровье детей» и распространить его на граждан до 21 года

Александр Румянцев 18 июня на пресс-конференции МИЦ «Известия» призвал принять закон «О здоровье детей» и распространить его на граждан до 21 года. Фото: Анна ГРИБКОВА.

Основатель Центра имени Дмитрия Рогачева, главный детский гематолог-онколог Минздрава РФ Александр Румянцев предложил увеличить возраст, в течение которого гражданин РФ считается ребенком, до 21 года. Сейчас молодые люди в России считаются взрослыми с 18 лет. По мнению академика РАН, в нашей стране необходимо разработать отдельный закон «О здоровье детей» и поднять в нем детский возраст с 18 до 21 года. Об этом Александр Румянцев рассказал 18 июня на пресс-конференции МИЦ «Известия».

По мнению известного онколога, отдельный закон «О здоровье детей» стал бы ключом к решению многих проблем здоровья населения России. Детский врач привел в пример опыт Всемирной организации здравоохранения, считающей моментом наступлением совершеннолетия именно 21 год.

- Период с 14 до 18 лет является только этапом взросления человека. Всемирной организацией здравоохранения принята классификация, согласно которой ребенком считается человек до 21 года. Отечественные педиатры полностью разделяют эту позицию ВОЗ, - подчеркнул доктор Румянцев. - Необходимо увеличить детский возраст до 21 года, а также разработать и принять отдельный закон о здоровье детей.

Закон «О здоровье детей», считает онколог, мог бы стать базой для разработки всех других нормативных документов, касающихся развития детей и их здоровья. Александр Румянцев убежден, что в действующем федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Конституции РФ проблеме детского здоровья уделяется недостаточно внимания. Экспертное сообщество и ведущие педиатры России давно призывают создать отдельный закон, который регулировал бы все нормы, касающиеся развития детей.

Доктор Румянцев напомнил, что система обязательного медицинского страхования не всегда учитывает интересы детей и налагает на врачей серьезные ограничения. Закон о здоровье детей должен распространяться не только на их физическое самочувствие – он должен охватывать все сферы развития ребенка. В него необходимо включить государственную профилактику заболеваний, экологическое благополучие, образование, спорт, производство качественных товаров и услуг для детей на потребительском рынке, военную обязанность и другие аспекты.

Кроме изменения законов, касающихся здравоохранения, доктор Румянцев настаивает на увеличении финансирования отечественной медицины. По его мнению, государство должно увеличить расходы на здравоохранение вдвое. С точкой зрения Александра Румянцева согласилась доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) Гузель Улумбекова.

- Расходы на медицину должны увеличиваться на 550 млрд рублей в год. Эти средства должны пойти на увеличение оплаты труда медицинских работников, на приобретение лекарств, а также на дополнительные специальные программы, о которых говорил президент России Владимир Путин, в частности, на санаторно-курортное лечение, производственную и школьную медицину. Деньги можно заработать, а здоровье уже не вернуть, - убеждена Гузель Улумбекова.