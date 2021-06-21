Более 100 московских кафе и ресторанов подали заявки на создание у себя безковидных зон

Столичные предприниматели готовы открыть в Москве COVID-free рестораны. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Принять участие в эксперименте по созданию в Москве COVID-free-зон выразили желание более ста кафе и ресторанов. По словам главы департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка, прием заявок от заведений общепита продолжается.

- На прошлой наделе рестораторы Москвы предложили мэру вариант, при котором они готовы создать у себя заведения, полностью свободные от коронавируса. Это предложение было поддержано, и мы рассчитывали, что порядка 15-20 заведений в ближайшее время примет участие в данном эксперименте. На сегодняшний день наши ожидания превышены более чем в пять раз - уже более 100 заведений по Москве подали заявки и прислали свои пожелания по почте, - рассказал журналистам Алексей Немерюк. - Я надеюсь, в ближайшее время они заработают в новом формате с бесковидными зонами, и все желающие смогут по QR-коду туда проходить. Прием заявок продолжается, я думаю, что это еще не финал.

Глава департамента торговли и услуг столицы напомнил, что подать заявку на участие в эксперименте по созданию COVID-free-зон можно через портал i.moscow.