Анатолий Вассерман объявил, что будет участвовать в выборах в Госдуму

Анатолий Вассерман идет на выборы в Госдуму самовыдвиженцем. Фото из личного архива Анатолия ВАССЕРМАНА.

Знаменитый эрудит и политический консультант Анатолий Вассерман 21 июня объявил о том, что будет участвовать в выборах в Госдуму Восьмого созыва. Публицист намерен пойти самовыдвиженцем от 205-го избирательного округа столицы. Об этом он сообщил в социальных сетях.

- На нынешние выборы я иду самовыдвиженцем. Хотя это слово неточное. Меня выдвигаете вы — жители округа, если доверите мне дважды - подписями за мое выдвижение сейчас и голосами на сентябрьских выборах, - написал Вассерман.

Эрудит отметил, что он уже давно занимается активной политической работой, кроме того, он более двенадцати лет был консультантом в одной из групп советников мэра Москвы.

- Увы, далеко не все наши разработки были осуществлены тогда. До некоторых у столицы дошли руки только сейчас. Но раз их используют через много лет — значит они верные и полезные, - считает Анатолий Вассерман.